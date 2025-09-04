Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, i paparazzi sorprenderanno Zeynep e Hakan insieme a cena. Lo scatto finirà subito sui siti di gossip e scatenerà nuove tensioni: Alihan, ancora innamorato, non riuscirà a nascondere la sua gelosia.

Alihan scopre la verità sull’amante della madre

Finalmente, Alihan scoprirà la verità sull'amante della madre. Non era Halit, come lui pensava, ma Tuncer, un amico di quest'ultimo. Penserà subito di cambiare il suo obiettivo della vendetta, ma Halit fermerà la cosa sul nascere: il suo amico Tuncer è morto pochi giorni prima.

Capendo di non poter più fare nulla per onorare la memoria del padre, Alihan penserà a rimettere a posto la sua vita.

Il matrimonio con Ender diventa un peso per Alihan

Il matrimonio con Ender, parte integrante del suo piano di vendetta contro Halit, gli ha solo rovinato la vita. Soprattutto, gli ha fatto perdere la persona alla quale teneva di più: Zeynep.

Fatto sta che farà di tutto per divorziare il prima possibile da Ender e lo dirà a Zeynep. La ragazza sembrerà credergli e inizierà nuovamente a fantasticare su un loro futuro insieme, ma la strada si presenterà più difficoltosa del previsto, visto che Ender non avrà nessuna intenzione di concedergli il divorzio.

Alihan si presenterà da Zeynep per raccontarle tutto, sottolineando che il divorzio non sarà immediato, ma arriverà.

Lei farà fatica a credergli, dopo tutto quello che gli ha fatto, così penserà di accantonare il sogno d'amore con lui.

Alihan e Zeynep ancora vicini al lavoro

Intanto, dovranno comunque lavorare insieme, visto che Zeynep continuerà a essere la vice presidentessa della Falkon Aviation. Lei e Alihan avranno un incontro di lavoro, dovranno incontrare un cliente a cena, ma lui non se la sentirà di vederla, non dopo quello che è successo. Così chiederà a Hakan se può sostituirlo. Accetterà e si presenterà alla cena, con grande delusione di Zeynep, visto che capirà che Alihan la sta solo evitando.

A ogni modo, quando la cena finirà, Zeynep e Hakan si fermeranno a chiacchierare e sembreranno molto complici tra loro.

Qualcuno, però, li fotograferà di nascosto con il telefono.

Zeynep e Hakan paparazzati insieme: la gelosia di Alihan

Il giorno seguente, a casa Argun, saranno tutti riuniti. Halit è appena partito con Erim per accompagnarlo a Londra, luogo in cui proseguirà gli studi. Nel salotto, invece, si farà del pettegolezzo. "Yildiz, guarda, hanno beccato Zeynep insieme a Hakan", dirà Lila, facendole vedere una foto che è stata pubblicata in un sito di gossip. Yildiz non crederà che la sorella abbia una storia con lui, ma ci sarà qualcun altro che inizierà a essere geloso della cosa, e questa persona è Alihan.