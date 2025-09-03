Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che saranno trasmesse nel corso della stagione autunnale su Canale 5 rivelano che Alihan si mostrerà disperato quando si renderà conto di aver perso per sempre Zeynep. L'uomo, dopo aver appreso la notizia delle imminenti nozze di Zeynep assieme a Dundar, deciderà di voltare pagina e stravolgere la sua vita, tanto da dirsi pronto a partire per gli Stati Uniti d'America.

Prima della partenza, però, si recherà ancora una volta da Zeynep e con le lacrime agli occhi le confesserà i suoi sentimenti.

La nuova di Zeynep, Alihan dimenticato: anticipazioni Forbidden Fruit autunno 2025

L'epilogo della storia d'amore tra Zeynep e Alihan non sarà dei migliori nel corso degli episodi futuri della soap opera turca che sta appassionando sempre più gli spettatori di Canale 5.

Per Zeynep arriverà il momento di concedersi una nuova storia d'amore assieme a Dundar, un uomo che saprà conquistarla giorno dopo giorno, tanto che i due si diranno pronti a compiere il grande passo verso l'altare, così da convolare a nozze insieme.

La notizia del matrimonio coglierà alla sprovvista Alihan, il quale si mostrerà disperato all'idea di aver perso per sempre il grande amore della sua vita e al tempo stesso apparirà anche rassegnato e sconfitto, tanto da decidere di lasciare la Turchia per trasferirsi in America.

Alihan disperato prima di partire e cambiare vita

Le anticipazioni autunnali di Forbidden Fruit rivelano che Alihan, nel giorno delle nozze di Zeynep, deciderà di presentarsi dalla donna per vederla un'ultima volta prima della sua partenza.

"Volevo vederti un'ultima volta", esclamerà l'uomo con le lacrime agli occhi mentre si ritroverà di fronte la sua amata vestita con l'abito delle sue nozze con Dundar.

Alihan non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti e a ribadire il suo forte interesse nei confronti di Zeynep prima di andare via e cambiare radicalmente vita.

"Se non sei nella mia vita, non ho motivo di restare qui", proseguirà ancora l'uomo intenzionato a chiudere questo capitolo della sua vita e a lasciarsi alle spalle il passato.

La soap Forbidden Fruit arriva anche nel fine settimana Mediaset

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Forbidden Fruit è previsto anche nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre, con delle puntate speciali in prima visione.

La soap andrà in onda dalle ore 14:30 alle 15:45 circa, seguita da un film sentimentale e dalla serie tv Innocence in prima visione assoluta.

Non è prevista, però, nelle giornate del 13 e 14 settembre, quando al suo posto ci saranno degli episodi inediti della soap La forza di una donna in prima visione assoluta.