Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che, nelle prossime puntate in onda su Canale 5, si assisterà a un matrimonio di convenienza: Alihan sposerà Ender. Le nozze tra i due imprenditori avranno l’obiettivo preciso di distruggere l’impero di Halit. Questa unione provocherà tensioni tra i protagonisti, e sarà soprattutto Erim a rimanerne profondamente turbato, tanto da decidere di scappare di casa.

Ender sposa Alihan

Ender e Alihan si sposeranno in modo del tutto inaspettato. Il loro matrimonio non sarà frutto di un sentimento d’amore, ma dettato dal comune desiderio di vendicarsi di Halit.

Grazie a questa unione, Alihan otterrà il 5% delle azioni della Falkon Aviation, diventando così azionista di maggioranza dell’azienda. Le nozze causeranno la rottura del fidanzamento tra Alihan e Zeynep e sconvolgeranno gli equilibri tra le persone a loro vicine, profondamente colpite dalla mossa a sorpresa dei due, in particolare Erim.

Erim scappa da casa quando scopre che Ender si è sposata con Alihan

Nel frattempo, Erim rivaluterà l’atteggiamento premuroso mostrato in passato da suo padre Halit, quando lo aveva informato della sua intenzione di sposare Yildiz. Al contrario, giudicherà sbagliato il comportamento della madre, che lo ha messo di fronte al fatto compiuto. Le conseguenze del matrimonio saranno disastrose: Halit esprimerà apertamente il suo disprezzo verso l’ex moglie, mentre Erim, profondamente scosso, fuggirà di casa facendo perdere le sue tracce.

Dopo alcune ore, il giovane Argun contatterà Kemal, al quale confesserà quanto accaduto. Sarà proprio l’autista a riportarlo a casa. Parallelamente, Halit temerà di perdere il controllo dell’azienda e cercherà di mettere in atto una contromossa per evitare che tutto finisca nelle mani di Alihan ed Ender.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Kemal è stato assunto come autista di Erim

Nei precedenti episodi di Forbidden Fruit andati in onda su Canale 5, Kemal è arrivato in città con l’intento di riavvicinarsi a Yildiz e vendicarsi per essere stato abbandonato poche ore dopo il matrimonio. L’ex marito della signora Argun si è presentato a casa di Ender per proporle un accordo, rivelandole il suo passato con Yildiz.

Ender ha quindi orchestrato l’ingresso di Kemal nella villa di Halit, riuscendo a farlo assumere come autista di Erim. Quando Yildiz ha scoperto che Kemal aveva ottenuto il lavoro grazie a suo marito, ha cercato di convincerlo a licenziarlo, senza successo. Nel frattempo, Zeynep e Alihan si sono baciati nel bagno di una location di lusso durante un evento organizzato da Ender, e sono stati sorpresi da Zehra, che ha rivelato quanto visto agli altri presenti. In seguito a questo evento, Zeynep è scomparsa nel nulla, ma poi è stata rintracciata ed è tornata a casa.