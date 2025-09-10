Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che un’alleanza inaspettata cambierà le sorti della Falkon Aviation. Nei prossimi episodi in onda su Canale 5, Zeynep, Halit e Zerrin uniranno le forze per sottrarre ad Alihan il controllo dell’azienda. Zerrin revocherà la procura al fratello e la consegnerà al suo ex marito, che tornerà così ad essere l’azionista di maggioranza. A quel punto, Halit offrirà a sua cognata l’occasione di vendicarsi dell’ex fidanzato, nominandola vice-direttrice della Falkon Aviation. Alihan, intanto, si ritroverà sempre più isolato e intrappolato in un matrimonio con Ender, che non gli porterà i risultati sperati.

Halit si allea con Zeynep e Zerrin per togliere il controllo ad Alihan

Il clima alla Falkon Aviation si farà sempre più teso quando Alihan deciderà di sposare Ender, con l’obiettivo di ottenere la maggioranza delle azioni e vendicarsi di Halit. Tuttavia, il suo piano subirà un duro colpo: Halit riuscirà a convincere Zerrin a schierarsi dalla sua parte. La donna revocherà la procura al fratello e la consegnerà al suo ex marito, che tornerà così ad essere l’azionista di maggioranza. A quel punto, Halit coinvolgerà Zeynep nel suo piano di vendetta, nominandola vice-direttrice della Falkon Aviation. Quest'ultima accetterà il ruolo per vendicarsi di Alihan.

Zeynep prende il comando, Alihan è sempre più isolato

Mentre Alihan cercherà di consolidare la sua posizione attraverso il matrimonio con Ender, Zeynep si immergerà nel suo nuovo ruolo dirigenziale. Zerrin, per agevolare la sua integrazione, le proporrà di trasferirsi in una casa di sua proprietà, ma Zeynep rifiuterà, non approfittando quindi dell’impero economico dei Taşdemir. Nonostante ciò, accetterà invece di acquistare un’auto, e sarà proprio questa scelta a farle incontrare Dundar, un uomo dal passato misterioso che entrerà presto nella sua vita. Nel frattempo, Alihan si ritroverà sempre più isolato: la sua strategia non produrrà i risultati sperati. Ender, intanto, cercherà di favorire l’avvicinamento tra Zeynep e Dundar, con l’aiuto di Caner.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ender ha scoperto che Yildiz non è incinta

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit trasmesse su Canale 5, Ender ha scoperto che Yildiz è incinta. Tuttavia, sospettando che la gravidanza fosse una menzogna, ha deciso di indagare. Fingendo un malore, Ender è riuscita a introdursi in ospedale con l’aiuto di suo fratello, con l’intento di sottrarre la cartella clinica della sua rivale. Dopo aver letto gli esiti degli esami, Ender si è recata da Halit per mostrargli i risultati, che confermavano i suoi sospetti: Yildiz ha finto di aspettare un bambino.