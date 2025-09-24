Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) rimarrà nuovamente delusa da Alihan Tasdemir (Onur Tuna). Grazie a sua sorella Yildiz (Eda Ece), scoprirà che il suo ex fidanzato ha avuto una relazione intima con Ender Celebi (Sevval Sam).

Yildiz ordina a Dundar di rubare il cellulare di Ender

Yildiz ed Ender stringeranno un’alleanza per impedire a Zehra Argun (Şafak Pekdemir) e Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu) di sposarsi. Nonostante ciò, i due riusciranno a convolare a nozze, così Yildiz temerà che Ender possa rivelare a suo marito Halit (Talat Bulut) che è stata lei a tentare di sabotare l’unione tra sua figlia Zehra e Kemal.

Per non essere lasciata, Yildiz chiederà un favore a Dundar Çelikkan (Erdem Kaynarca): deve impossessarsi del cellulare di Ender. La donna, infatti, possiede una registrazione compromettente di Yildiz. Dundar porterà a termine il piano e si impossesserà del cellulare di Ender mentre lei farà shopping.

Yildiz affronta Alihan e gli dice di allontanarsi da sua sorella Zeynep

Non appena metterà le mani nel telefono di Ender, Yildiz rimarrà sconvolta. La ragazza vedrà le fotografie in cui la sua rivale è ritratta a letto con Alihan. Non sapendo che la sua nemica ha fatto quegli scatti compromettenti approfittando dello stato di ubriachezza del marito, Yildiz crederà che i due siano andati a letto insieme.

Su tutte le furie, Yildiz cancellerà le foto e, oltre ad affrontare Alihan, gli ordinerà di non avvicinarsi più a sua sorella Zeynep. Dopo qualche ora, Yildiz si sentirà in colpa per non aver messo al corrente Zeynep del tradimento di Alihan. Non appena sua sorella le dirà ciò che ha scoperto, Zeynep si renderà conto di aver commesso l’ennesimo sbaglio a fidarsi di Alihan, il quale le aveva assicurato di voler divorziare da Ender per convincerla a tornare con lui.

Zeynep si è alleata con Halit contro Alihan

Zeynep è rimasta sconvolta durante la festa che aveva organizzato per annunciare il suo fidanzamento con Alihan. All’improvviso è arrivata Ender e ha annunciato che lei e l’imprenditore si erano sposati.

Tutti i presenti sono rimasti senza parole, soprattutto Zerrin, che è finita in ospedale d’urgenza per un attacco cardiaco. In seguito, Alihan ha tentato di farsi perdonare da Zeynep, spiegandole che in realtà la sua unione con Ender non ha alcun valore per lui. Tuttavia, Zeynep non ha voluto sentire ragioni, al punto da allearsi con Halit contro il suo ex per vendicarsi. In particolare, Halit l’ha nominata vicedirettrice della sua azienda per farle controllare ogni mossa di Alihan.