Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, in onda nella stagione 2025/2026 su Canale 5, rivelano che Alihan organizzerà un matrimonio a sorpresa per Zeynep.

Dopo aver rischiato di perderla, capirà che non possono sprecare altro tempo prezioso e si diranno pronti a vivere la loro favola d’amore, trasferendosi negli Stati Uniti.

Zeynep fa saltare le sue nozze: anticipazioni Forbidden Fruit 2025/2026

Zeynep chiuderà con Alihan dopo aver appreso la notizia delle sue nozze con Ender e dopo aver creduto che tra i due ci sia stato qualcosa di intimo.

La donna non vorrà sapere più nulla del suo compagno, tanto da decidere di accettare il corteggiamento di Dundar, fino ad accettare la sua proposta di matrimonio.

I due saranno in procinto di diventare marito e moglie quando Alihan deciderà di tornare nella vita della ragazza per un ultimo saluto, sorprendendola con una dichiarazione d’amore che la toccherà profondamente e la getterà nei dubbi sulla sua relazione con Dundar.

Alihan organizza un matrimonio a sorpresa per Zeynep nelle prossime puntate

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit trasmesse tra il 2025 e il 2026 su Canale 5 rivelano che Zeynep correrà da Alihan in aeroporto per bloccare la sua partenza e confessargli tutto il suo amore, facendo saltare le nozze con Dundar.

I due saranno pronti a viversi la loro storia d'amore e sarà Alihan a sorprenderla organizzando un matrimonio a sorpresa, che si rivelerà un sogno per la donna.

Dopo aver pronunciato il sì in presenza di amici e familiari, i due saranno pronti a lasciare la Turchia per intraprendere una nuova vita insieme in America, così da lasciarsi definitivamente alle spalle tutti i brutti momenti vissuti nel corso dell’ultimo periodo.

I buoni ascolti di Forbidden Fruit nel daytime pomeridiano di Canale 5

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con la soap turca continua a convincere e appassionare gli spettatori di Canale 5, registrando ottimi risultati di ascolto.

La media Auditel registrata in queste ultime settimane di programmazione supera la soglia di 1,9 milioni di spettatori al giorno con la puntata extra-large, in grado di raggiungere anche la soglia del 20% di share in daytime.

Dal 22 settembre, Forbidden Fruit sarà chiamata ad assicurare un buon traino all'appuntamento quotidiano con Uomini e Donne di Maria De Filippi, confermato per tutta la stagione tv 2025/2026.