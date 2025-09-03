Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, raccontano di un Emir che non reagirà bene dopo aver scoperto che Ender è diventata la moglie di Alihan. Il giovane scapperà di casa, trovando rifugio da Kemal, con il quale ha instaurato un rapporto d'amicizia.

Emir prende male le nozze tra Ender e Alihan

Ender chiederà ad Alihan di diventare sua moglie quando capirà la sua intenzione di vendicarsi di Halit. La donna riuscirà a sposare l'imprenditore, promettendogli il 5% delle sue azioni della Falkon Aviation.

Ender manderà così in rovina il fidanzamento di Tasdemer con Zeynep. La donna si vanterà del suo successo all'oscuro del fatto che suo marito abbia intenzione di far crollare l'impero aziendale di Halit, in quanto ha scoperto che è stato la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori. Allo stesso tempo, Erim resterà sconvolto quando scoprirà che sua madre ha sposato lo zio di sua sorella.

Emir scappa di casa

Il ragazzo si scaglierà contro sua madre, deluso dal fatto di non essere stato avvertito delle sue nozze con Alihan. Caner, a questo punto, prenderà le difese del nipote, dicendo alla sorella di dare del tempo a Emir affinché si abitui alla novità. Nel frattempo, Halit accuserà l'ex moglie di essere una persona immorale.

Ma Ender non rimarrà in silenzio, ricordando all'ex marito che ha cambiato idea sul loro ritorno di fiamma quando ha scoperto che Yildiz era in attesa di un figlio da lui. La scena sarà spiata da Emir, che rimarrà molto turbato da quanto sentito.

Il ragazzo fuggirà di casa per poi mettersi in contatto con Kemal: lo informerà delle ultime cose accadute in famiglia. L'uomo ospiterà Erim a casa, dove giungerà Halit in compagnia di Yildiz. Il padre si scuserà con suo figlio per averlo coinvolto nella sua vita privata e si dirà contrario alle nozze tra Ender e Alihan. Erim accetterà di tornare a casa mentre Halit organizzerà una controffensiva contro i neosposi.

Yildiz ha detto a Zeynep di non amare veramente suo marito Halit

Nel frattempo, nelle scorse puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio settembre su Canale 5, Kemal ha confessato a Zeynep di essere ancora innamorato di Yildiz e di essere sicuro che lei stia con Halit solo per i soldi. L'uomo ha detto alla donna di essere disposto a stare lontano dall'ex moglie. Allo stesso tempo, Yildiz ha raccontato a Zeynep di essere caduta nelle braccia di Kemal dopo che lui l'ha aiutata a scoprire la trappola tesa da Halit. La donna ha confessato alla sorella di non amare suo marito ma di non voler perdere gli agi. Zeynep, invece, ha sofferto dopo aver visto Alihan con Hira, sopratutto perché li ha visti veramente innamorati.