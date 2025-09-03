Gli spoiler dei nuovi episodi di Forbidden Fruit in programma da lunedì 8 a venerdì 12 settembre su Canale 5 raccontano che Alihan Tasdemir (Onur Tuna) licenzierà Emir alla scoperta che ha iniziato una storia d'amore con Lila. Ender (Şevval Sam), invece, escogiterà un piano per far abortire Yildiz Yilmaz con la complicità di suo fratello Caner.

Ender organizza un piano per far abortire Yildiz

Nel corso di una colazione, Halit rivelerà a Erim, Zehra e Lila che Yildiz attende un figlio da lui. Il ragazzo non reagirà bene di fronte alla notizia poiché sperava nel ritorno di fiamma tra suo padre ed Ender.

Anche quest'ultima non accetterà la gravidanza di Yildiz e per questo organizzerà un piano con Caner (Barış Aytaç) per farla abortire. Ender fingerà così un malore per farsi accompagnare dal fratello in ospedale per rubare la cartella medica di Yildiz. La donna apprenderà che la sua rivale non è veramente incinta. Il giorno seguente, la madre di Emir non esiterà a raccontare tutto ad Halit. Yildiz chiederà al marito di licenziare Ender, incolpandola di aver falsificato i suoi esami clinici.

Alihan licenzia Emir scoperto che ha una storia con sua nipote Lila

Stando alle trame di Forbidden Fruit si apprende che Alihan chiederà ad Hakan di licenziare Hira nonostante le sue perplessità. L'imprenditore avrà poi una reazione furiosa alla scoperta che Emir e Lila hanno intrapreso una storia d'amore.

L'uomo deciderà di licenziare Emir per poi proibire alla sua nipote di continuare a vederlo. Lila, a questo punto, chiederà aiuto a Zeynep, che cercherà di rassicurarla, dicendole che metterà una buona parola con Alihan.

Nel frattempo, Zerrin chiederà a Zeynep (Sevda Erginci) di prendere un tè insieme alle sue amiche. Sarà qui che la sorella di Yildiz si troverà faccia a faccia con Nuran, la madre di Hira, che non esiterà a incolparla di aver provocato il licenziamento della primogenita. Zerrin approfitterà della situazione per mettere in cattiva luce Zeynep.

Kemal ha portato a casa Zehra dopo una festa

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio settembre su Canale 5, Zehra Argun si è ubriacata durante una serata con Kemal e altri amici.

L'uomo preoccupato ha deciso di riaccompagnare la figlia di Halit a casa. Yildiz ha spiato tutta la scena per poi chiedere alla sorella Zeynep Yilmaz d'incontrarsi per un confronto ma all'improvviso è arrivata Hira a dare una notizia sconvolgente.