Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dal 22 al 26 settembre su Canale 5 raccontano che Zerrin rimarrà sconvolta quando scoprirà che suo fratello Alihan crede che la loro madre Fusun e Halit siano stati amanti. Erim, invece, farà la conoscenza degli amici di Alp.

Le dichiarazioni di Alihan sconvolgono Zerrin

Alihan apparirà sconvolto poiché si sentirà pugnalato alle spalle dalla persona di cui si fidava di più. Lila temerà che a causa di questi dissidi in famiglia non potrà più incontrare suo zio. Erim, invece, non capirà per quale motivo sua madre si comporta in questo modo.

Zeynep, intanto, occuperà il nuovo ufficio alla Falkon Airlines. La donna sarà raggiunta da Hakan, il quale le racconterà che Irem ha deciso di porre fine alla loro storia d'amore.

Zerrin, invece, confiderà ad Halit di aver litigato con Alihan e di essere rimasta sconvolta dalle sue dichiarazioni. La donna confiderà all'imprenditore che suo fratello pensa che abbia avuto una storia extraconiugale con la loro madre. Zerrin rassicurerà Halit, dicendogli di non aver creduto alla versione raccontata da Alihan nonostante sia rimasta molto turbata.

Erim fa la conoscenza degli amici di Alp

Successivamente Erim manderà via Ender davanti alla scuola. Il giovane farà poi la conoscenza di Furcan, Umit e Celal, gli amici di Alp.

Zeynep, intanto, si recherà alla concessionaria di Dundar dove avranno una brutta discussione. Allo stesso tempo, Yildiz chiederà ad Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e Irem. L'imprenditore acconsentirà andando incontro ad una cocente delusione. Durante la serata, le tre ragazze berranno più del dovuto, finendo per scrivere ad Alihan e Hakan che allarmati le riporteranno a casa. Irem andrà via insieme all'ex fidanzato mentre Zeynep e sua sorella maggiore rincaseranno grazie ad Alihan. Una volta a casa, Yildiz si scontrerà con Halit, che la minaccerà dicendole che non uscirà mai più da sola.

Alihan ha fatto preoccupare Zeynep

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a fine settembre su Canale 5, Asuman ha deciso di tornare a Bursa a causa dei cattivi rapporti con il genero.

Yildiz ha accusato un forte dolore sulla via di ritorno dalla stazione e per questo si è fatta accompagnare dall'autista in ospedale.

Alihan, invece, è apparso così nervoso da far preoccupare Zeynep, che ha sospettato che lui e Hakan le stessero nascondendo qualcosa su Halit.

Zehra, intanto, ha confidato a Kemal di avere molti problemi con suo padre mentre Hakan ha invitato Irem a prendere un caffè.

Infine Ender e Caner hanno ricevuto una misteriosa lettera anonima sul passato di Yildiz.