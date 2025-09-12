Le anticipazioni di Forbidden Fruit, inerenti alle puntate in onda dal 15 al 19 settembre su Canale 5, promettono momenti di alta tensione e rivelazioni sorprendenti. Yildiz si trova a dover fronteggiare il ricatto di Aysel, mentre Zeynep si prepara a celebrare le nozze con Alihan. Halit, dal canto suo, è determinato a svelare il mistero dietro il furto dei gioielli.

Yildiz e il ricatto di Aysel: un gioco pericoloso

La situazione di Yildiz si complica ulteriormente quando Aysel, licenziata in seguito al furto dei gioielli, minaccia di rivelare segreti scottanti al marito Halit.

Yildiz, nel tentativo di proteggere se stessa, cerca l'aiuto di Kemal per riabilitare Aysel e farla reintegrare in casa. Tuttavia le richieste di Kemal sono tutt'altro che innocue: in cambio del suo aiuto, pretende una notte con Yildiz, mettendola in una posizione scomoda e difficile da gestire. Nel frattempo Ender si mette sulle tracce dei gioielli scomparsi, sospettando che Yildiz sia coinvolta nel furto, e cerca di ottenere maggiori informazioni dal gioielliere Saffet, senza però trovarvi collaborazione.

Zeynep prepara una sorpresa, dopo aver accettato la proposta di matrimonio di Alihan

Mentre Yildiz si destreggia tra ricatti e segreti, sua sorella Zeynep è immersa nei preparativi per una sorpresa molto speciale.

Ha deciso di accettare la proposta di matrimonio di Alihan e organizza una festa in cui annuncerà pubblicamente la sua decisione. Nonostante le preoccupazioni per la freddezza di Alihan, che appare distratto e impegnato in affari misteriosi con Hakan, Zeynep è determinata a vivere questo momento con entusiasmo. Alihan infatti è coinvolto in un piano segreto per indebolire Halit, acquistando in incognito le sue azioni. La tensione cresce quando Alihan cerca di contattare Zeynep per parlarle di qualcosa di urgente, ma la ragazza, ignara, preferisce mantenere il segreto sulla sorpresa.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, andata in onda venerdì 12 settembre, Zeynep ha affrontato le resistenze di Zerrin riguardo alla sua relazione con Alihan dimostrando determinazione nel portare avanti la storia d'amore.

Intanto il rapporto tra Irem e Hakan ha iniziato a svilupparsi, nonostante le differenze sociali. Yildiz ha comunicato alla madre Asuman la notizia della sua gravidanza, mentre Zehra ha trovato sostegno in Kemal nel suo percorso di disintossicazione. Sullo sfondo Ender ha continuato a tramare contro il matrimonio di Halit e Yildiz, cercando di seminare discordia.