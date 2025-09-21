Negli episodi turchi di Forbidden Fruit previsti prossimamente su Canale 5, Zeynep reagirà male alla scoperta che Yildiz ha usato Irem per tentare di sabotare i propositi di nozze tra Kemal e Zehra. La donna chiuderà ogni rapporto con la sorella maggiore, che cercherà un modo per farsi perdonare.

Irem si arrabbia con Yildiz

Tutto inizierà quando Yildiz stringerà un patto con Ender per provare a far saltare le nozze tra Kemal e Zehra. Le due donne cercheranno di far credere alla promessa sposa che l'imprenditore la stia tradendo con Irem. Il piano di Yildiz ed Ender non andrà a buon fine poiché Kemal e Zehra riusciranno a diventare marito e moglie.

Allo stesso tempo, Irem si arrabbierà con Yildiz quando scoprirà che l'ha usata per provare a rovinare le nozze di Kemal. La cantante inoltre dovrà dire al suo sogno d'amore con Hakan, il quale chiuderà ogni rapporto con lei a causa delle sue bugie. Una situazione che creerà delle tensioni anche tra Yildiz e Zeynep.

Zeynep si allontana da Yildiz per aver causato la rottura tra Irem e Hakan

Zeynep non esiterà ad allontanarsi dalla sorella maggiore quando scoprirà che ha causato la rottura di Irem e Hakan. Dopo alcuni giorni, Yildiz pregherà la ragazza di darle una seconda possibilità. Zeynep, a questo punto, accetterà di far pace con la sorella solo quando racconterà ad Hakan di aver usato Irem per provare a mandare a monte le nozze di Kemal.

Dopo aver ascoltato la versione di Yildiz, l'uomo raggiungerà Bursa dove chiederà perdono all'ex fidanzata, che accetterà di fare pace con lui. Il ritorno di fiamma sarà destinato a durare molto poco perché Irem riceverà una proposta di lavoro lontano da Istanbul. Alla fine, la donna porrà fine alla storia con Hakan dopo averlo abbracciato calorosamente.

Emir è scappato di casa dopo aver visto una lite tra Ender e Halit

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda su Canale 5, Yildiz ha convinto Halit a far analizzare nuovamente i gioielli presenti nella cassaforte, insinuando dubbi sull'affidabilità dei periti dell'assicurazione. Questo stratagemma le ha permesso di far riassumere Aysel con l'intento di trasformarla in un'alleata all'interno dell'abitazione ed evitare che portasse a termine il suo ricatto.

Zeynep, invece, ha dichiarato il suo amore ad Alihan (Onur Tuna), annunciandogli di aver accettato la sua proposta di matrimonio. Halit Argun ha scoperto che Tasdemir ed Ender si sono sposati. L'imprenditore si è recato a casa dell'ex moglie dove hanno avuto un brutto scontro. Emir è scappato di casa dopo aver spiato il litigio dei suoi genitori.