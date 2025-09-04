Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, raccontano che Zeynep si vendicherà di Alihan dopo aver scoperto il suo matrimonio con Ender. La ragazza stringerà un’alleanza con Halit, che la nominerà nuova vicedirettrice dell’azienda.

Alihan sposa Ender per vendicarsi di Halit

Alihan capirà che Halit era stato l'amante della sua defunta madre, Fusun, dopo aver visto che l'orologio che aveva trovato a casa, il giorno che aveva sorpreso la madre con l'amante, è lo stesso che possiede Halit. L'uomo organizzerà una vendetta con l'aiuto di Hakan e vorrà diventare il socio maggioritario della Falkon Aviation, mettendo Halit sotto scacco.

Alihan accetterà la proposta di Ender di diventare suo marito, consapevole di mettere la parola fine alla relazione con Zeynep. Quest'ultima perderà la ragione quando Ender confesserà di essere la nuova moglie di Alihan, anche perché lo farà nel corso del pranzo che la ragazza organizzerà per svelare che lei e Alihan si sono ufficialmente fidanzati. La rivelazione del matrimonio porterà serie conseguenze: Zerrin verrà ricoverata in ospedale in seguito a un grave malore, mentre Erim scapperà di casa, non riuscendo a comprendere cosa abbia spinto la madre a sposare Alihan.

Zeynep diventa la vicedirettrice della Falkon Aviation grazie a Halit e Zerrin

Alihan cercherà di spiegare a Zeynep che le nozze con Ender per lui sono valide solo sulla carta, ma la ragazza non vorrà sentir ragioni e stringerà un'alleanza con Halit, che capirà che la sua ex moglie e Alihan vogliono mettere le mani sulla sua azienda.

L'imprenditore convincerà Zerrin a revocare ad Alihan la gestione delle sue azioni ereditate dal padre. Halit continuerà così a essere il maggiore azionista, impedendo ad Alihan qualsiasi rappresaglia. L'uomo e Zerrin chiederanno a Zeynep di diventare la vicedirettrice della Falkon Aviation, in modo da controllare ogni mossa di Alihan.

Ender e suo marito rimarranno sconvolti quando scopriranno che il loro piano è fallito. Alihan si recherà da Zerrin, alla quale confesserà che la loro madre aveva avuto una relazione extraconiugale con Halit. La donna non crederà alle parole del fratello, sospettando che sia manipolato da Ender.

Zeynep ha scoperto che Alihan voleva chiederla in sposa

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Hira ha detto a Zeynep di aver trovato un anello di fidanzamento a casa di Alihan e di aver notato una data incisa al suo interno.

Da quella data, Zeynep ha capito che il suo ex fidanzato voleva chiederla in moglie. La donna ha confessato a Hira che lei e Alihan stavano insieme e la ragazza si è sentita presa in giro. Hakan ha portato Zeynep a casa di Alihan e i due hanno avuto un confronto chiarificatore.