Nell'appuntamento di Forbidden Fruit in onda lunedì 8 settembre, la notizia della gravidanza di Yildiz scuoterà l'intera famiglia Argun. Erim non reagirà bene, così come le ex mogli di Halit. Alihan, invece, incaricherà Hakan di licenziare Hira, dopo le sue recenti sfuriate. La ragazza non perderà occasione per accusare Zeynep del suo licenziamento.

Erim non prende bene la notizia della gravidanza di Yildiz

La notizia della gravidanza di Yildiz coglierà di sorpresa tutti quanti. Nella puntata dell'8 settembre, Halit informerà i figli Zehra, Lila e Erim che Yildiz sarà incinta e lo farà durante la colazione.

La loro reazione non sarà delle migliori. In particolare, sarà Erim a mostrarsi alquanto contrariato, anche perché sperava che il padre sarebbe presto tornato insieme a Ender. Quest'ultima verrà a sapere della gravidanza proprio da Halit ed anche lei, come il figlio sedicenne, non reagirà bene. La notizia giungerà anche alle orecchie di Zeynep, la quale perplessa visto che saprà bene che la sorella e Halit sono in crisi invece, verrà informata da Lila e, sconvolta, incontrerà sua figlia che Zehra è Ender, allo scopo di escogitare un pianoforte per liberarsi una volta per tutte sia di Yildiz che di Zeynep.

Alihan fa licenziare Hira: anticipazioni dell'8 settembre

Alihan chiederà al socio e amico Hakan di licenziare Hira.

Hakan sarà perplesso ma asseconderà la richiesta di Tasdemir. Convocherà quindi Hira in ufficio comunicandole il licenziamento . Ovviamente il giovane reagirà malissimo e darà la colpa di tutto a Zeynep. Nelle puntate successive, Ender riuscirà a rubare la cartella clinica di Yildiz e così scoprirà che la donna ha mentito e che non è realmente incinta. Forte di queste prove, andrà da Halit il quale costringerà Yildiz a sottoporsi a nuove analisi del sangue. Una sorpresa, i risultati diranno che aspetta davvero un bambino.

Alihan e Zeynep, invece, saranno turbati dopo che qualcuno ha vandalizzato il giardino della casa di Tasdemir e ha scritto sul muro sotto casa di Zeynep parole offensive. Dietro a tutto ci sarà qualcuno che vuole vendicarsi di entrambi.

Forbidden Fruit sostituita da La Forza di una donna il prossimo weekend

Forbidden Fruit dopo aver tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 il primo weekend di settembre, non andrà in onda sabato 13 e domenica 14 settembre. In queste date Canale 5 trasmetterà i nuovi episodi de La Forza di una donna, altra soap Tv turca che ha riscosso un gran successo in questa estate 2025, al pari di Forbidden Fruit. Non è ancora chiaro se, nei prossimi fine settimana autunnali, la serie con Zeynep e Yildiz troverà ancora spazio pure nel fine settimana di Canale 5 o se continuerà a essere trasmessa solo dal lunedì al venerdì.