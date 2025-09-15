Nuova programmazione per la soap opera Forbidden Fruit su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 22 settembre 2025.

La messa in onda subirà delle variazioni in daytime per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

La serie turca, quindi, rispetto alla durata delle attuali puntate trasmesse nella fascia pomeridiana verrà accorciata e tagliata di un'ora.

Nuova programmazione per Forbidden Fruit da lunedì 22 settembre su Canale 5

Mediaset si appresta a modificare nuovamente la programmazione del daytime pomeridiano e, dal prossimo 22 settembre, le novità interesseranno gli appassionati di Forbidden Fruit.

Dopo l'esperimento del fine settimana, con la messa in onda di nuove puntate trasmesse eccezionalmente per una settimana anche al sabato e alla domenica pomeriggio, la soap opera turca proseguirà solo nel daytime feriale ma con una importante novità legata alla durata di messa in onda.

I nuovi episodi della serie incentrata sulle vicende di Alihan e Zeynep non saranno più trasmesse per circa un'ora e mezza al giorno, così come sta accadendo in queste ultime settimane su Canale 5.

La soap opera Forbidden Fruit tagliata di un'ora da lunedì 22/09 in daytime

I nuovi episodi, a partire da lunedì 22 settembre, infatti saranno sostanzialmente ridotti nella fascia del primo pomeriggio per lasciare spazio all'atteso ritorno di Uomini e donne.

Il talk show dei sentimenti che porta la firma di Maria De Filippi tornerà ad occupare la sua storica fascia oraria dopo la lunga pausa estiva, togliendo spazio agli appuntamenti con le soap turche.

A partire dal prossimo lunedì pomeriggio saranno previsti episodi più brevi di circa mezz'ora al giorno: la soap verrà tagliata di un'ora e non sono previsti ulteriori episodi nel fine settimana di Canale 5, dove a trainare Verissimo, codotto da Silvia Toffanin, nel pomeriggio del sabato sarà l'appuntamento con La forza di una donna in prima visione assoluta.

Mediaset festeggia il grande successo delle soap turche in daytime

Un'estate che ha permesso alla rete ammiraglia del Biscione di consolidare gli appuntamenti con le soap turche nel daytime pomeridiano.

Forbidden Fruit, settimana dopo settimana, ha visto crescere il suo numero complessivo di telespettatori arrivando a toccare la soglia di 1,8 milioni di fedelissimi fissi al giorno, con punte superiori ai 2 milioni e oltre il 22% di share.

Ottimi ascolti anche per La forza di una donna che, nella fascia del tardo pomeriggio di Canale 5, ha conquistato una media del 23% di share in piena estate, confermando questi ottimi dati anche in pieno agosto.