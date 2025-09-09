Momenti di alta tensione in Forbidden Fruit, quando Hira prenderà il controllo dell'aereo su cui viaggia Alihan. Fortunatamente, tutto si risolverà per il meglio e Alihan riuscirà ad atterrare sano e salvo, mentre Hira verrà arrestata. Tutto questo accadrà nella puntata in onda giovedì 11 settembre, in cui, tra le altre cose, Halit licenzierà Ender, accusandola di avergli fatto credere che Yildiz non fosse incinta.

Hira in arresto dopo aver rapito Alihan

Grande spavento per Alihan Tasdemir durante il volo che lo dovrebbe portare da Istanbul ad Ankara per lavoro.

I comandi dell'aereo verranno presi da Hira, la quale è riuscita a narcotizzare il personale di bordo e pure Alihan. La donna minaccerà di far precipitare l'aereo se lui non dovesse tornare con lei. Fortunatamente, Alihan riuscirà a mettere fuori gioco l'ex amante e a pilotare l'aereo fino alla pista di atterraggio. Appena toccato terra, Hira verrà arrestata dalla polizia, mentre Alihan riabbraccerà Zeynep e Hakan, giunti in aeroporto ad attenderlo. Una volta tornato a casa, Alihan racconterà a tutta la famiglia di essere stato rapito da Hira.

Halit licenzia Ender, lei furiosa vuole vendicarsi dell'ex marito

Nel corso della puntata dell'11 settembre, Halit affronterà duramente Ender, accusandola di aver falsificato il test di gravidanza di Yildiz solo per fargli credere che lo stesse ingannando.

La licenzierà, mentre Kemal assumerà Emir, l'amico di Zeynep che Alihan ha appena licenziato per via della frequentazione con Lila. Ender, furiosa per il licenziamento, andrà da Kemal e chiederà il suo aiuto per vendicarsi di Halit, al quale vorrà togliere tutto quello che ha. Yildiz e Halit parleranno del bambino in arrivo e lui le dirà di preferire un maschio, mentre lei vorrebbe una femmina. Nelle puntate successive, Lila ed Emir continueranno a vedersi, mentre Zehra sarà sempre più vicina a Kemal, il quale la sta aiutando a disintossicarsi dall’alcol Ender invece, proseguirà con il suo piano per rovinare il matrimonio tra Halit e Yildiz.

Stop a Forbidden Fruit nel weekend

Dopo essere andata in onda eccezionalmente sabato 6 e domenica 7 settembre, Forbidden Fruit non andrà più in onda nei prossimi weekend.

Continuerà a essere trasmessa solo nel daytime feriale di Canale 5, mentre il sabato e la domenica pomeriggio Mediaset manderà in onda puntate extra large de La forza di una donna, che occuperanno lo slot orario che va dalle 14:30 alle 16:30, per poi lasciare spazio a Verissimo con Silvia Toffanin.