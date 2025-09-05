L'appuntamento con la soap tv Forbidden Fruit di domenica 7 settembre riserverà numerosi colpi di scena come quello che vedrà Halit scoprire che Yildiz è incinta. Una notizia che potrebbe farlo propendere a rinunciare al divorzio. Nel frattempo Zerrin continuerà adessere contraria alla relazione tra Alihan e Zeynep.

Yildiz scopre il tradimento di Halit, Zerrin contro Alihan e Zeynep

Alihan e Zeynep saranno ufficialmente una coppia e vivranno il loro amore alla luce del sole. Tasdemir deciderà di incontrare Zerrin insieme alla fidanzata ribadendo alla sorella che lui e Zeynep sono innamorati.

In tutta la risposta, Zerrin dirà chiaramente al fratello che mai accetterà Zeynep nella loro famiglia. Parole che feriranno profondamente Alihan, il quale porterà poi Zeynep in una casa in campagna, confessando di averla appena comprata con l'intenzione di andarci a vivere insieme a lei.

Halit, invece, finirà di nuovo a letto con Ender, la quale invierà uno scatto compromettente alla rivale Yildiz. Quest'ultima, scoprirà che il marito l'ha tradita e sconvolta, si dirigerà a casa di Ender per affrontare Halit.

Yildiz sviene, il medico: 'Halit, tua moglie è incinta'

Yildiz dopo aver affrontato il marito perderà i sensi e verrà portata in ospedale. Il medico, dopo averla sottoposta ad alcuni esami, informerà la paziente e Halit che la donna aspetta un bambino: "Halit tua moglie e incinta" le dirà infatti l'amico medico, lasciando di stucco l'imprenditore.

Anche Yildiz si mostrerà sorpresa ma, attraverso un flashback, si scoprirà che lei ha manipolato i risultati delle analisi per evitare il divorzio. Quindi Yildiz starebbe mentendo sulla gravidanza.

Nelle puntate successive, non tutti prenderanno bene la notizia che Yildiz e Halit aspettano un bambino. Erim infatti, reagirà molto male, così come Ender. Alihan invece licenzierà Emir, dopo aver scoperto che si vede con la nipote Lila, mentre Zerrin metterà in difficoltà Zeynep. Anche Hira verrà licenziata da Tasdemir mentre Ender comincerà a sospettare che Yildiz stia fingendo di aspettare un bambino. Sospetti che riferirà ad Halit, il quale costringerà la moglie a ripete il test di gravidanza.

Forbidden Fruit promossa nel weekend di Canale 5

Dalla prima settimana di settembre Forbidden Fruit terrà compagnia al pubblico di Canale 5 anche nel weekend. Sia sabato 6 che domenica 7, gli episodi inediti della soap tv verranno trasmessi a partire dalle 14:30 e proseguiranno fino alle 15:45 circa, per poi lasciare spazio a un film della serie Rosamunde Pilcher, a cui seguiranno gli episodi inediti della serie turca Innocence che dovrebbe giungere alla sua conclusione proprio in questo primo weekend di settembre.