Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Ender e Yildiz appariranno contrarie ai propositi di nozze tra Zehra e Kemal. Le due rivali organizzeranno dei piani per impedire ai due ragazzi di diventare marito e moglie.

La cerimonia nuziale tra Zehra e Kemal interrotta dall'arrivo di Yildiz

Zehra rivelerà a suo padre Halit che presto diventerà la moglie di Kemal. L'imprenditore approfitterà della situazione per chiedere al suo futuro genero un'alleanza per distruggere Ender e Alihan, decisi a rovinare la sua azienda.

Kemal si preparerà a sposare Zehra in fretta e furia con Halit come testimone. La cerimonia verrà interrotta dall'arrivo di Yildiz e da una drammatica telefonata, dove Erim rivelerà al promesso sposo di aver investito una donna con l'auto. Kemal prenderà una decisione sorprendente dopo aver capito che Yildiz prova ancora dei sentimenti per lui.

Ender trama contro le nozze di Zehra e Kemal

Kemal cercherà di rimandare la cerimonia con grande dispiacere di Halit, che dovrà vedersela con un nuovo grattacapo. L'uomo sarà ricattato da Osman, il padre della donna investita dal figlio Erim senza patente. Il nuovo arrivato chiederà una cospicua somma di denaro per comprare il suo silenzio ed evitare che denunci Erim alla polizia.

Nel frattempo, tutti trameranno contro Kemal e Zehra, decisi a non farli diventare marito e moglie. Yildiz non riuscirà a sopportare l'idea che il suo ex marito sposi la sua figliastra. La donna mostrerà alla giovane una foto in cui si vede il suo promesso sposo insieme alla sua ex fidanzata nel corso di un evento. Anche Ender tramerà alle spalle di Kemal e durante una serata di gala farà ubriacare Zehra per farla poi fotografare accanto ad un modello da alcuni paparazzi.

Yildiz ha scoperto di essere veramente incinta

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Ender ha chiesto a Caner di accompagnarlo al pronto soccorso, fingendo di stare molto male.

La donna si è introdotta furtivamente nello studio medico, dove ha recuperato la cartella clinica di Yildiz. Ender ha così scoperto che la sua rivale ha mentito sulla sua gravidanza ed è andata ad avvertire Halit. Quest'ultimo ha obbligato sua moglie Yildiz a fare un prelievo di sangue davanti a lui. La donna con grande sorpresa ha scoperto di essere veramente incinta.

Intanto qualcuno ha iniziato a perseguitare Alihan e Zeynep sotto la loro abitazione. I due hanno ricevuto una scritta con un insulto grave. La mattina seguente, l'imprenditore ha trovato i vasi delle piante completamente distrutti.