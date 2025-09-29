Nelle nuove puntate della soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) deciderà di lasciare il ricco marito Halit Argun (Talat Bulut), dopo essersi resa conto che non potrà mai renderla felice. Poco dopo, la giovane sarà pronta a dichiarare i suoi sentimenti a Kemal (Sarp Can Köroğlu), ma resterà scioccata nello scoprire che l’uomo è convolato a nozze in segreto con Zehra (Şafak Pekdemir).

Ender contro Alihan e Zeynep, Yildiz decisa a confessare il suo amore a Kemal

Alihan (Onur Tuna) e Zeynep (Sevda Erginci), nonostante la fine della loro relazione, non smetteranno di amarsi.

Per questo motivo, nel corso di una cena, Ender (Şevval Sam) si scaglierà pubblicamente contro Zeynep e il marito Alihan.

Nel contempo, stanca delle continue pressioni di Halit, Yildiz se ne andrà via di casa e si presenterà dall’ex marito Kemal per confessargli i suoi sentimenti. Appena verrà a conoscenza che Kemal e Zehra hanno convolato a nozze, Yildiz non la prenderà affatto bene e farà un passo indietro.

Alihan geloso di Dundar e Zeynep, Ender cerca di convincere Zerrin a non sostenere più Halit

Dundar (Erdem Kaynarca) vincerà una cena con Zeynep grazie alla lotteria organizzata durante la festa aziendale e questa cosa scatenerà la furia di Alihan. Quest’ultimo non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti dell’ex fidanzata per l’ennesima volta.

Successivamente, Ender incontrerà Zerrin (Nilgün Türksever) e cercherà di convincerla a riprendere il controllo della situazione e a non sostenere più Halit.

Riepilogo sull’alleanza tra Yildiz ed Ender

Ender e Yildiz, da acerrime nemiche, sono diventate alleate proprio per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra. Tutto è iniziato quando Kemal ha annunciato pubblicamente di voler sposare Zehra. A quel punto, Ender ha avuto il timore che questa nuova unione avrebbe potuto sabotare i piani che ha elaborato con Alihan contro l’ex marito Halit. Dopo aver fissato un incontro con Yildiz, Ender le ha proposto di unire le loro forze per separare Kemal e Zehra. Su suggerimento di Ender, Yildiz ha coinvolto sua cugina Irem (Zeynep Bastık), chiedendole di recarsi a casa di Kemal con la scusa di recuperare una sua collana.

Ender ha approfittato dell’occasione per far credere a Zehra che il suo promesso sposo la stesse tradendo proprio con Irem. Tuttavia, Kemal ha rassicurato Zehra, rivelandole che era caduta in una trappola di Yildiz, invece Irem è stata lasciata dal fidanzato Hakan (Ahmet Kayakesen), il quale è rimasto profondamente deluso da lei.