Da lunedì 22 settembre a venerdì 26 settembre, su Canale 5 alle 14:10, andranno in onda nuovi episodi di Forbidden Fruit che promettono di portare tensioni e rivelazioni scioccanti.

La settimana si apre con una crisi profonda per Alihan che si sente pugnalato alle spalle proprio da Zeynep, la donna di cui si fidava ciecamente e che aveva rappresentato per lui un punto di riferimento insostituibile. Agli occhi di Alihan, l’accettazione da parte di Zeynep del ruolo di co-direttrice della Falcon Airlines equivale infatti a una scelta di campo a favore di Halit, il suo più grande rivale, e a una mancanza di fiducia nei suoi confronti.

Sconvolto da questa percezione di tradimento, decide di confessare a sua sorella Zerrin una verità scomoda: secondo lui, Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre, un’accusa che scuote profondamente la donna. Zerrin fatica ad accettare queste parole, si sente destabilizzata e finisce in una condizione di forte turbamento. Intanto la giovane Lila è in ansia: teme che i conflitti familiari possano compromettere per sempre il suo rapporto con lo zio Alihan, che per lei è sempre stato una figura affettuosa e protettiva.

Zeynep tra carriera e vita privata

Nel frattempo Zeynep festeggia la promozione a co-direttrice della Falcon Airlines, un traguardo che le apre nuove prospettive professionali e le regala grandi soddisfazioni.

Tuttavia l’entusiasmo per il nuovo incarico lascia presto spazio a preoccupazioni: la carriera in ascesa rischia infatti di scontrarsi con situazioni personali sempre più complicate e con dinamiche che potrebbero mettere a dura prova sia i suoi rapporti familiari sia la sua serenità sentimentale.

Nuove alleanze e tensioni familiari: Dundar fa un gesto estremo per Zeynep

Erim nel frattempo allontana Ender e si lega a nuovi amici che destano preoccupazioni per la loro influenza negativa. Yildiz, osservando i comportamenti del figliastro, si ritrova a gestire un ambiente domestico teso e pieno di contrasti.

Nel frattempo Dundar tenta un gesto plateale per riconciliarsi con Zeynep, presentandosi davanti alla Falcon Airlines con un’auto in regalo.

La situazione degenera quando Alihan nota che l’uomo è armato e teme per la sicurezza di Zeynep, che però non vuole alcun intervento da parte sua. A complicare le cose, una cena tutta al femminile finisce con un duro confronto tra Yildiz e Halit, il quale impone nuove restrizioni alla moglie, esasperando ulteriormente i rapporti familiari.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit di venerdì 19 settembre [VIDEO], Zeynep è impegnata nei preparativi per una festa a sorpresa per Alihan, durante la quale intende accettare pubblicamente la sua proposta di matrimonio. Alihan, d'altro canto, è tormentato da pensieri urgenti che vuole condividere con Zeynep.

Nel frattempo Yildiz ha spinto Halit a far rivalutare i gioielli della cassaforte, utilizzando questo stratagemma per riassumere Aysel e assicurarsi una fidata alleata all'interno della casa. L'episodio si conclude con Zeynep che dichiara il suo amore ad Alihan, pronta a dire "sì" di fronte agli amici e alla famiglia.