Le trame delle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, rivelano che Alihan Tasdemir scoprirà la verità sulla fine del matrimonio dei genitori grazie a un confronto con Halit Argun. In questa occasione apprenderà che sua madre aveva avuto una relazione extraconiugale con Tuncer, il defunto socio di Halit.

Tuncer è stato l'amante di Fusun

Halit scoprirà che Alihan lo detesta perché crede che diversi anni prima abbia avuto una storia d'amore con sua madre Fusun. Halit, almeno inizialmente, lascerà credere al giovane di aver rovinato le nozze dei suoi genitori, ma le cose subiranno uno scossone quando Tuncer perderà la vita.

Halit e Tuncer possedevano lo stesso identico orologio, lo stesso che aveva spinto Alihan a credere che Halit fosse l’amante di sua madre. Per fugare ogni dubbio, Halit deciderà di inviarglieli entrambi, permettendo così ad Alihan di arrivare da solo alla verità.

Alihan si scusa con Halit e fa pace con Zeynep

Alihan chiederà a Halit di raccontargli tutta la verità sulla fine del matrimonio dei suoi genitori, così gli rivelerà che Tuncer aveva una relazione extraconiugale con Fusun. L'uomo ricorderà ad Alihan quando lui e il suo defunto socio avevano acquistato due orologi identici, dove avevano fatto incidere la data di fondazione della società.

Alihan si scuserà con Halit per avergli recato dei danni, sotterrando l'ascia di guerra.

Alihan rivelerà a Halit di aver sposato Ender solo per vendicarsi di lui. Alihan rientrerà immediatamente in affari con Halit e progetterà di chiedere il divorzio a Ender e fare pace con Zeynep. Le cose, però, non andranno come sperato e Zeynep, per vendicarsi di Alihan, gli farà credere di avere una storia con Dundar.

Zeynep è rimasta sconvolta per il matrimonio tra Ender e Alihan

Nelle puntate di Forbidden Fruit andate in onda a settembre su Canale 5, Yildiz ha convinto Halit a far rianalizzare i gioielli, dimostrando di avere dubbi sull'affidabilità dei periti. Quando è emerso che i gioielli non erano falsi, il signor Argun ha riassunto i domestici. Zeynep, invece, ha scoperto che Alihan ha sposato Ender.

Il tutto è avvenuto durante la festa di fidanzamento tra lei e Alihan. La novità ha sconvolto la ragazza, mentre Halit ha litigato con l'ex moglie, accusandola di essere una donna senza scrupoli. Erim, invece, è apparso deluso dal comportamento di sua madre, dopo la scoperta del matrimonio con Alihan. Il ragazzo è fuggito di casa, facendo preoccupare i genitori, che hanno allertato la polizia. Erim ha trovato ospitalità a casa di Kemal, con il quale ha stretto amicizia.