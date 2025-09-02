Nelle puntate turche di Forbidden fruit, Yildiz deciderà di rubare il telefono di Ender per cancellare la registrazione che potrebbe rovinarla con Halit. Per riuscirci si affiderà a Dündar, che organizzerà un furto durante lo shopping della rivale in un centro commerciale. Il piano verrà studiato nei minimi particolari e messo in atto con l’aiuto dei suoi uomini, che approfitteranno di un momento di distrazione alla cassa per portare via la borsa di Ender, dando così a Yildiz la possibilità di salvarsi.

L’alleanza tra Yildiz ed Ender fallisce

Yildiz farà un grosso errore quando deciderà di allearsi con Ender.

Le due uniranno le forze per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra, ma non ci riusciranno, visto che i due le fregheranno sposandosi di nascosto. Tuttavia, Ender si dimenticherà ben presto dell'alleanza con Yildiz, al punto che la farà litigare con Zeynep.

Mossa a cui Yildiz risponderà con un contrattacco, portando Ender e Caner al litigio. Ormai tra le due sarà guerra ed Ender possiede nel suo telefono una prova che potrebbe mettere Yildiz nei guai. Le darà appuntamento in un bar per spiegarle le sue intenzioni.

Ender minaccia Yildiz con una registrazione

Ender le dirà di avere nel suo telefono un audio che potrebbe metterla nei guai, infatti l'ha registrata mentre di mettevano d'accordo per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra.

Ender sa che Halit potrebbe arrabbiarsi tanto se scoprisse le intenzioni della moglie, così Ender la metterà davanti a una scelta: se non vuole che Halit sappia qualcosa, lei la deve aiutare a non impedire il suo divorzio da Alihan.

Solo che Ender le chiederà di fare qualcosa di veramente duro: Yildiz dovrà far capire a Zeynep che Alihan ed Ender non sono solo sposati sulla carta, i due si amano davvero.

Il piano con Dündar per rubare il telefono

Yildiz non avrà nessuna intenzione di fare del male alla sorella, ma non vorrà nemmeno che Halit scopra che ha tentato di sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra, così, per lei, l'unica soluzione sarà entrare in possesso del telefono di Ender e per farlo chiederà aiuto a Dündar.

Perché sa che, nonostante abbia una faccia da tenerone, dietro si nasconde l'anima malavitosa.

Dündar non si tirerà indietro e aiuterà la sorella della sua amata Zeynep, così i suoi uomini inizieranno a seguire Ender quando si troverà a fare spese in un centro commerciale. Mentre sarà intenta a pagare alla cassa, creeranno un diversivo, in maniera tale che la donna possa distrarsi e loro, con agilità, possano rubarle la borsa.

Per loro sarà un gioco da ragazzi e Dündar sarà orgoglioso quando chiamerà Yildiz per dirle che il loro piano ha avuto successo.