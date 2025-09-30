Nel corso delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Ender metterà in atto un nuovo piano per tenere Alihan Tasdemir (Onur Tuna) legato a sé, dopo la sua richiesta di divorzio. La donna gli farà credere di aver consumato il matrimonio, mostrandogli delle foto come prova.

Ender non concede il divorzio ad Alihan

Halit (Talat Bulut) rivelerà ad Alihan di non aver avuto una relazione extraconiugale con sua madre: l'amante era in realtà il suo defunto socio Tuncer. Il giovane chiederà perdono all'imprenditore per avergli messo i bastoni tra le ruote negli affari, credendo che fosse lui la causa della rottura dei suoi genitori.

Alihan deciderà di riconquistare il cuore di Zeynep, assicurandole che divorzierà presto da Ender. Quest'ultima non concederà il divorzio al marito e Zeynep, sentendosi nuovamente presa in giro, volterà pagina. Distrutto, Alihan si concederà una serata di sballo con Hakan, dove entrambi alzeranno il gomito. Rincaserà completamente ubriaco ed Ender ne approfitterà per mettere in atto uno dei suoi loschi piani.

Ender inganna Alihan facendogli credere di aver condiviso una notte d’amore con lui

L'ex moglie di Halit spoglierà Alihan per poi mettersi accanto a lui sotto le coperte. Il mattino seguente, Ender (Şevval Sam) mostrerà al marito alcune foto che dimostrano che abbiano trascorso una notte d’amore insieme.

Alihan rimarrà molto scosso da tale visione, dimostrando di non avere ricordi della notte trascorsa con la moglie. Allo stesso tempo, Zeynep inizierà una finta storia d'amore con Dundar, al quale chiederà persino di sposarla.

Dundar si è presentato a casa di Zeynep per porgerle le scuse

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Zeynep ci è rimasta male quando Ender ha parlato pubblicamente delle nozze con Alihan. Yildiz e Halit, invece, hanno continuato a litigare furiosamente. Tensioni che hanno coinvolto anche Erim, che si è comportato da maleducato come gli amici.

Dundar, invece, si è presentato a casa di Zeynep per porgerle le sue scuse. L'uomo ha incrociato Caner ed Emir, che con il volto coperto erano appostati per fare alla ragazza uno scherzo.

Dundar ha estratto una pistola, minacciandoli. Zeynep ha calmato gli animi, ma nella confusione il cagnolino della ragazza è fuggito. Alihan ha ritrovato l'animale, decidendo di tenerselo dato che Zeynep non le sembrava adatta a gestirlo. Ender ha, però, preteso che suo marito riportasse il cane alla padrona, non volendo avere animali domestici nella propria abitazione.