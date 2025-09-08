Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Yildiz sarà esasperata da Kemal, che fingerà di inviarle un mazzo di rose a nome del personal trainer Alper per incrinare il suo matrimonio. Di fronte a questa ennesima provocazione, la donna perderà la pazienza e lo affronterà: “Sparisci dalla mia vita”.

Kemal e Zehra si trasferiscono a Villa Argun

A Yildiz non piacerà il fatto che Kemal e Zehra abitino, anche solo per un breve periodo, a Villa Argun. Si trasferiranno lì perché a casa di Kemal ci saranno dei lavori in corso e Halit non vorrà che vadano in albergo.

Solo che la vicinanza tra Kemal e Yildiz si farà pericolosa. Lui non farà che monitorarla, mostrandosi anche geloso del personal trainer che Yildiz ha assunto in palestra.

L’ossessione di Kemal per Yildiz diventa pericolosa

Un giorno, i due rischieranno anche di essere sorpresi insieme, perché Kemal, preso dall'ossessione per Yildiz, la seguirà fino alla camera da letto e proverà a baciarla. Proprio in quell'istante, entrerà in camera Lila, che resterà sorpresa nel vederli così vicini. Yildiz si giustificherà dicendo che Kemal è andato a chiederle delle medicine, ma lei non ci crederà più di tanto.

Yildiz riceve delle rose a nome del personal trainer

Yildiz, però, dovrà affrontare anche altri problemi.

Un giorno riceverà un mazzo di rose da Alper, il suo personal trainer. Halit sarà molto infastidito dalla cosa, al punto che vieterà alla moglie di andare in palestra. Yildiz telefonerà subito ad Alper per chiedergli perché abbia compiuto un gesto del genere.

Kemal dietro il finto regalo delle rose

Lui le dirà di non averle mandato alcun mazzo di rose, allora Yildiz capirà subito che dietro tutta questa faccenda si nasconde la mano di Kemal e, come una furia, lo affronterà. "Bel gioco, davvero. Sei stato tu a mandarmi quei fiori? Credevi che non l’avrei capito? Questo non è un gioco, Kemal e tu non hai alcun diritto di essere geloso di me né di mettermi i bastoni tra le ruote. Hai capito?", gli dirà Yildiz arrabbiata.

"Io non la vedo così e da oggi puoi dire addio alla palestra", le dirà Kemal tutto soddisfatto.

Lo scontro tra Yildiz e Kemal a Villa Argun

"Sai una cosa? Tu non puoi più obbligarmi nulla. Prepara le tue cose e sparisci da questa casa. Altrimenti...", dirà Yildiz come avvertimento. "Altrimenti cosa?", risponderà Kemal incuriosito. "Altrimenti sarò io a trovare il modo di farti fuori da qui", replicherà Yildiz sempre più decisa. "Io non me ne vado da nessuna parte, Yildiz. Anzi, ogni giorno rafforzo sempre di più la mia presenza in questa casa, e lo sai bene. Perché tutto questo è per te. Le tue astuzie con me non funzionano", risponderà un sicuro Kemal, ma Yildiz sarà categorica: "Stai solo sprecando fiato. Sparisci dalla mia vita!".