Nelle puntate di Forbidden Fruit, in onda nella settimana dal 15 al 19 settembre, Halit Argun sospetterà che il personale di servizio sia responsabile del furto di alcuni gioielli. Aysel verrà licenziata, insieme ai suoi colleghi, ma Yildiz troverà il modo per farla riassumere, anche perché la domestica minaccerà di rivelare a Halit la sua relazione segreta con Kemal. Intanto, Alihan, con l'aiuto di Hakan, continuerà con il suo piano di vendetta contro Argun, mentre Zeynep preparerà una festa a sorpresa per il fidanzato.

Halit licenzia Aysel e il resto del personale accusandoli di furto

Aria tesa in casa Argun, nel momento in cui Halit scoprirà che alcuni dei gioielli custoditi in cassaforte sono falsi. Cercherà di capire chi abbia aperto la cassaforte, ma quando controllerà i filmati della videosorveglianza si renderà conto che il sistema è stato manomesso. Il tecnico insinuerà il dubbio che il responsabile del furto possa essere qualcuno del personale domestico e Halit deciderà di licenziare Aysel e tutto il resto del personale della villa, comprese le guardie di sicurezza. Aysel minaccerà Yildiz di rivelare ciò che sa su lei e Kemal a Halit se non verrà riassunta.

Alihan continua la sua vendetta contro Argun, Aysel riassunta

Alihan continuerà il suo piano di vendetta contro Halit e, con l'aiuto di Hakan, acquisterà in gran segreto parte delle azioni delle società di Argun. Zeynep noterà che c'è qualcosa di strano nel comportamento del fidanzato, anche perché lui comincerà a trascurarla e a passare molte ore al lavoro. Nonostante ciò, deciderà di organizzare una festa a sorpresa per lui, dove lei vorrà pubblicamente annunciare che ha accettato di sposarlo. Yildiz si troverà sotto scacco di Aysel e chiederà aiuto a Kemal per rimettere a posto i gioielli originali e far scagionare la domestica dalle accuse di furto. Alla fine, proprio grazie all'ex marito, Yildiz riuscirà nell'impresa e Aysel verrà riassunta.

Alihan cercherà di raggiungere telefonicamente Zeynep per comunicarle qualcosa di importante ma la ragazza non gli risponderà perché impegnata con gli ultimi preparativi della festa a sorpresa.

Forbidden Fruit sospesa nel weekend, al suo posto La forza di una donna

Forbidden Fruit non andrà più in onda tutti i giorni, come accaduto nella prima settimana di settembre. Dopo essere andata in onda anche sabato 6 e domenica 7 settembre, continuerà a essere trasmessa per il resto della stagione autunnale solo dal lunedì al venerdì. Al suo posto, nel weekend, i telespettatori di Canale 5 potranno seguire puntate extra large de La forza di una donna, che, sabato 13 e domenica 14 settembre, faranno da traino alle prime puntate stagionali di Verissimo.