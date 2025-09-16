Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 settembre rivelano che i nuovi amici di Erim infastidiranno con la loro maleducazione Yildiz, la quale non esiterà a cacciarli via dalla sua casa.

Zeynep co-direttrice della Falcon Airlines

Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 22 a venerdì 26 settembre, prendono il via dal racconto che Alihan farà a Zerrin per giustificare i suoi comportamenti. L'uomo spiegherà alla sorella di aver scoperto che, in passato, la madre aveva avuto una relazione con Halit.

Zerrin non crederà alle parole di Alihan e tutto ciò innescherà ulteriori conflitti che si ripercuoteranno anche su altre persone. Infatti, Lila temerà di dover interrompere la sua frequentazione con lo zio ed Erim noterà gli strani comportamenti della madre, senza riuscire a comprenderli.

Nominata co-direttrice della Falcon Airlines, Zeynep prenderà possesso del suo nuovo ufficio. Nel frattempo, Zerrin incontrerà Halit rivelandogli la conversazione avuta col fratello ma rassicurandolo poiché non ha creduto alle sue parole. Irem, intanto, chiuderà la relazione con Hakan, il quale lo rivelerà a Zeynep.

Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l'alcool

Alp presenterà ad Erim un nuovo gruppo di amici composto da Furkan, Umit e Celal.

Nel frattempo, Dundar riceverà la visita di Zeynep alla concessionaria e tra i due ci sarà una discussione. Quando Dundar scoprirà l'identità reale della giovane temerà che, per lui, potranno esserci delle ripercussioni.

Yildiz chiederà al marito il permesso per uscire con la sorella e la cugina e, alla fine, Halit acconsentirà. Zeynep, Irem e Yildiz esagereranno con l'alcool e, dopo aver inviato dei messaggi ad Hakan e Alihan, i due uomini le riporteranno a casa. Ad accogliere a notte fonda Yildiz ci sarà Halit, il quale le proibirà di uscire di nuovo da sola.

Erim inviterà a casa sua i nuovi amici. La maleducazione della comitiva infastidirà a tal punto Yildiz che caccerà tutti di casa. Etim andrà su tutte le furie e se la prenderà con la matrigna.

Successivamente, Dundar andrà a scusarsi con Zeynep. Alihan, però, sarà presente all'incontro e si preoccuperà, vedendo l'uomo armato. Zeynep, però, vorrà sistemare la situazione senza l'intervento di nessuno. Infine, Ender rilascia un'intervista in cui parla del suo matrimonio e le parole della donna lasceranno Zeynep turbata.

Lo share del 15 settembre

Durante il pomeriggio di lunedì 15 settembre, Canale 5, con la messa in onda di Forbidden Fruit, è risultato il leader negli ascolti. La soap turca, infatti, ha fatto registrare uno share pari al 20.1% con una media di spettatori pari a 1.937.000. Su Rai 1, La volta Buona, lo show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, ha fatto registrare uno share del 13.6% con una media di spettatori pari a 1,276.000.