Le anticipazioni di Forbidden fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 settembre svelano che Yildiz perderà il figlio che aspettava. La ragazza però deciderà di mantenere il segreto con il marito Halit, cercando piuttosto attirare le sue attenzioni.
Alihan devasta la sua casa
Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 settembre a partire dalle ore 14:10 circa prendono il via dall'arrivo di Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, a casa di Halit. La donna porterà non poco scompiglio nella vita di coppia già turbolenta di Yildiz e Halit.
Inoltre, i figli d quest'ultimo, Erim e Zehra, non vedranno di buon occhio Asuman.
Dopo aver scoperto chi è stato a prendersi gioco di suo padre, Alihan sarà pervaso dalla rabbia in preda alla quale devasterà la sua casa. In suo soccorso arriverà subito Zeynep, la quale cercherà in tutti i modi di placare il comportamento autodistruttivo del fidanzato. La giovane però si renderà presto conto con grande rammarico di non riuscire da sola a fermare Alihan così dovrà ricorrere all'aiuto di Hakan che accorrerà.
Halit licenzia tutto il personale domestico
Intanto, con grande tristezza, Yildiz scoprirà di aver perso il figlio che portava in grembo. Appresa la notizia, però, la giovane deciderà di mantenere il segreto con marito.
Con l'aiuto della madre Asuman, Yildiz proverà a far concentrare l'attenzione del marito su di lei. Halit, però, dovrà fare i conti con la presenza ingombrante della suocera e con il disagio emotivo crescente del figlio Erim. Pensando che qualcuno del personale domestico abbia rubato i gioielli di famiglia manomettendo il sistema di sorveglianza, Halit prenderà la decisione di licenziare tutti quanti.
Alihan sarà sempre più freddo e distaccato nei riguardi di Zeynep, la quale si renderà subito conto dell'allontanamento del fidanzato. Infine, Emir dirà a Zerrin di far parte di una famiglia altolocata sorprendendo la giovane.
Puntate più lunghe di Forbidden Fruit
Da ieri, lunedì 8 settembre, intanto si è allungata di nuovo la durata dell'episodio pomeridiano di Forbidden Fruit.
La dizi, infatti, andrà in onda dalle 14.10 alle 15.45. A seguire andrà in onda un episodio singolo de 'La forza di una donna'. Evidentemente, i vertici Mediaset, in attesa del ritorno di Uomini e Donne previsto per il 22 settembre, hanno deciso di puntare sulla soap turca che ottiene degli ottimi risultati in fatto di share.
Nella puntata dell'8 settembre, ad esempio, Forbidden Fruit ha ottenuto uno share pari al 19.75% con una media di spettatori pari a 1.932.000.