Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Ender Çelebi attuerà un piano per tenere il neo-marito Alihan Taşdemir legato a sé. La donna approfitterà dello stato di ubriachezza dell’uomo, per fargli credere di essere stato in intimità con lei.

Ender si rifiuta di divorziare da Alihan

Ben presto, Halit apprenderà dall’ex moglie Zerrin che Alihan vuole fargliela pagare, poiché crede che sia stato l’amante di sua madre Fusun in passato. A quel punto, Halit dimostrerà ad Alihan di essersi sbagliato, rivelandogli che, in realtà, il matrimonio dei suoi genitori è finito a causa del suo ex socio Tuncer, appena venuto a mancare.

Dopo aver promesso ad Halit di separarsi al più presto possibile dall'ex moglie Ender, Alihan cercherà di riconquistarsi la fiducia di Zeynep, la quale, intanto, fingerà di essersi fidanzata con Dundar.

Purtroppo, Ender metterà il bastone tra le ruote ad Alihan, rifiutandosi di divorziare. La donna farà presente al marito di non considerare valido l’accordo che avevano stabilito in precedenza, per aver firmato le carte del divorzio quando lei era sconvolta per l’incidente stradale causato dal figlio Erim. Per l’ennesima volta, Zeynep rimarrà delusa da Alihan, per non aver messo fine al suo matrimonio con Ender.

Alihan si trasferisce in un albergo

Disperato per aver tradito nuovamente la fiducia di Zeynep, Alihan berrà qualche bicchiere di troppo durante una cena con l’amico Hakan, il quale sarà anche distrutto per la fine della relazione con Irem.

Non appena Alihan rientrerà a casa ubriaco, Ender approfitterà dell’occasione per scattare delle fotografie compromettenti con il suo cellulare. Nello specifico, Ender si spoglierà e toglierà tutti i vestiti ad Alihan, dopo aver trovato una chiamata di Zeynep nel telefono dell’imprenditore.

Il giorno seguente, Ender farà credere ad Alihan di aver trascorso una notte di passione con lui. Non avendo alcun ricordo di quanto accaduto, Alihan entrerà in crisi al pensiero di essere stato a letto con Ender, così preparerà le valigie e si trasferirà in un albergo.

Riepilogo sul matrimonio di Alihan e Ender

Dopo aver scoperto che Halit ha avuto una tresca clandestina con la defunta madre Fusun, Alihan ha accettato di sposare Ender in segreto.

A quel punto, i due si sono alleati per raggiungere lo stesso obiettivo, ovvero quello di distruggere Halit. La loro unione è stata resa nota, proprio durante la festa che Zeynep aveva organizzato per annunciare a tutti che lei e Alihan si sarebbero sposati. Presente all’evento, Halit ha chiesto subito delle spiegazioni, mentre la sua ex moglie Zerrin è stata colpita da un infarto a causa dello shock. Zeynep invece ha accusato il fidanzato Alihan di averla ingannata.