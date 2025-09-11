Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) farà credere ad Alihan Taşdemir (Onur Tuna) di averlo dimenticato grazie a Dündar Çelikkan (Erdem Kaynarca).

Zeynep stringe un’alleanza con Halit e Zerrin

Convinto che Halit abbia avuto una tresca clandestina con sua madre Fusun, Alihan convolerà a nozze con Ender Çelebi (Şevval Sam) per vendicarsi di Halit. Zeynep resterà delusa appena scoprirà che Alihan è diventato il marito di Ender in segreto. A quel punto, la giovane stringerà un’alleanza con Halit e Zerrin (Nilgün Türksever) per mettere i bastoni tra le ruote ad Alihan ed Ender per prendere il controllo dell’azienda Argun.

Dopo essere stata nominata nuova vicedirettrice dell’azienda, su consiglio di Zerrin (Nilgün Türksever), Zeynep si recherà in una concessionaria per comprare un’auto e farà la conoscenza del proprietario, Dundar. Sin da subito, quest’ultimo manifesterà un certo interesse nei confronti di Zeynep.

Emir viene rapito, Alihan su tutte le furie

Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) verrà rapito dagli uomini di un pericoloso usuraio, dopo essersi indebitato per comprare un anello per Lila Argun (Ayşegül Çınar). A tirarlo fuori dai guai ci penserà Kurban (Tolga Sala), uno scagnozzo di Dundar. Dopo aver saldato il debito di Emir, Dundar respingerà la richiesta di Zeynep di restituirgli i soldi che ha speso al posto del suo amico, ma la convincerà a uscire con lui per conoscerla meglio.

Appena sorprenderà Alihan nel locale in cui si recherà con Dundar, Zeynep gli farà credere di essersi fidanzata. L’imprenditore se ne andrà via dal ristorante in preda alla furia, mentre Dundar dirà a Zeynep che è disposto a continuare a fingersi il suo fidanzato. A quel punto, la ragazza avviserà sua sorella Yildiz (Eda Ece), dicendole che lei e Dundar fingono di avere una relazione.

Alihan scoprirà che Halit potrebbe essere stato l’amante di sua madre Fusun

Alihan è rimasto sconvolto quando Halit gli ha mostrato l’orologio di famiglia che ha deciso di regalare al figlio Erim (Ilber Uygar) per il suo compleanno. Alihan si è ritrovato tra le mani lo stesso orologio che aveva visto anni prima, il giorno in cui aveva sorpreso la sua defunta madre Fusun in compagnia del suo amante. Dopo aver capito che potrebbe esserci proprio Halit dietro la fine del matrimonio dei suoi genitori, Alihan è uscito dall'ufficio dell’uomo senza dirgli niente.