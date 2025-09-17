Alihan Tasdemir non riuscirà a prendere il controllo della società di Halit visto che Argun senior riuscirà ad impedirlo grazie all'aiuto di Zeynep e Zerrin . Le anticipazioni di Frutto Proibito di venerdì 19 settembre rivelano infatti che Halit coinvolgerà proprio la ex fidanzata di Tasdemir nel suo piano di vendetta contro l'ex cognato, facendo leva sul risentimento di Zeynep per il tradimento subito. La sorella di Yildiz verrà nominata vice direttrice della Falcon Airlines mentre Zerrin toglierà al fratello la gestione del suo pacchetto azionario e lo darà ad Halit.

Zeynep si allea con Halit per vendicarsi di Alihan

La notizia del matrimonio tra Alihan e Ender avrà ripercussioni sulla vita di molti dei protagonisti di Forbidden Fruit. Halit ancora, all'oscuro dei motivi che hanno spinto Alihan a cercare di impossessarsi della quota di maggioranza della sua società, metterà in atto un piano per vendicarsi di Tasdemir e per farlo coinvolgerà anche Zeynep. Quest'ultima sarà ancora sconvolta dopo aver appreso che l'ormai ex fidanzato ha sposato Ender e il suo stato d'animo peggiorerà nel momento in cui incrocerà Ender, la quale le dirà chiaro e tanto in faccia che lei non era all'altezza di Alihan. Ender non contenta, andrà a far visita a Zerrin in ospedale e lo farà solo per vantarsi del matrimonio con Alihan.

Halit nomina Zeynep vice direttrice della Falcon Airlines: spoiler del 19/09

Tasdemir sarà sicuro di riuscire ad avere la maggioranza delle azioni e sarà tranquillo in vista del consiglio di amministrazione che si terrà di lì a poco. Ender invece, sarà preoccupata, visto che sospetterà che l'ex marito Halit sta facendo la sua controoissa per non perdere il controllo dell'azienda. In effetti Ender avrà ragione ad essere preoccupata, visto che Halit riuscirà a convincere Zeynep ad aiutarlo a farla pagare ad Alihan. La ragazza, accetterà di diventare co-direttrice della Falcon Airlines mentre Zerrin revocherà al fratello la gestione del suo pacchetto azionario ereditato dal padre. In questo modo, Halit si assicurerà di avere ancora la maggioranza delle azioni.

Quando Alihan e Ender lo scopriranno sarà una doccia gelata per loro. Ciò che manderà in crisi Tasdemir vedrà la sua ex Zeynep schierata dalla parte del suo peggior nemico.

Forbidden Fruit ridotta dal 22 settembre

Da lunedì 22 settembre, in concomitanza con il ritorno di Canale 5 di Uomini e donne, le puntate della soap Tv Forbidden Fruit dureranno meno. La serie con Zeynep e Yildiz verrà trasmessa dalle 14:15 alle 14:45, circa 30 minuti in meno rispetto alla durata abituale. Anche l'altra dizi turca La forza di una donna subirà una variazione a causa del ritorno del dating di Maria De Filippi e dalla prossima settimana occuperà lo slot orario che va dalle 16:10 alle 16:50 circa.