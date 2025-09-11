Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano un piccolo mistero da risolvere per Caner e sua sorella. Nella puntata in onda lunedì 15 settembre alle 14:10 su Canale 5, Ender e suo fratello riceveranno una busta anonima contenente informazioni su Yildiz. I due dovranno scoprire chi possa averla inviata. Nel frattempo, Asuman esprimerà il desiderio di tornare a Bursa, mentre Zeynep noterà che Alihan è particolarmente nervoso.

Al suo interno troveranno informazioni importanti su Yildiz. Le anticipazioni della soap turca rivelano che, nel corso della puntata, verrà chiarito di cosa si tratta: le informazioni riguardano in particolare il passato della signora Argun. Tuttavia, i due fratelli si troveranno a dover rispondere a una domanda cruciale, ossia, chi è il mittente. Arriveranno persino a ipotizzare che possa essere stata Yildiz stessa a inviarla, con l’intento di tendergli una trappola. Per questo motivo, Ender e Caner dovranno agire con cautela nell’utilizzare il contenuto della busta, per evitare di cadere in un possibile inganno orchestrato dalla moglie di Halit.

Yildiz finge un malore, Alihan è nervoso

Nel frattempo, Asuman comunicherà a Yildiz la decisione di tornare a Bursa, ritenendo la situazione ormai insostenibile.

Yildiz accompagnerà quindi la madre alla stazione. Sulla via del ritorno, la signora Argun simulerà un forte dolore per farsi portare da Sitki in ospedale. Alihan, invece, sarà particolarmente agitato e il suo comportamento insospettirà Zeynep, che temerà che lui e Hakan le stiano nascondendo qualcosa legato a Halit. Intanto, il rapporto tra Zehra e Kemal si rafforzerà: lei gli confiderà le difficoltà vissute con il padre. Hakan, intanto, supererà la propria timidezza e inviterà Irem a prendere un caffè, ma tra i due emergeranno subito evidenti differenze.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Yildiz ha finto di essere incinta

Parallelamente, Ender ha chiesto alla domestica di villa Argun di somministrare di nascosto delle pillole alla moglie di Halit per provocarle un aborto. Tuttavia, Aysel non ha avuto il coraggio di portare a termine il diabolico piano. In seguito, Ender ha finto un malore ed è andata a farsi visitare dal medico. L’ex moglie di Halit ha quindi rubato la cartella clinica della sua acerrima nemica, constatando che non era realmente incinta, e ha subito fornito le prove al suo ex marito. Tuttavia, successivamente, Yildiz ha scoperto di essere davvero incinta.