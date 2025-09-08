Le anticipazioni della soap Tv Forbidden Fruit relative alla puntata in onda mercoledì 10 settembre rivelano che Ender entrerà in possesso della cartella clinica di Yildiz scoprendo che non è incinta.

Halit, informato dall'ex moglie, costringerà Yildiz a ripetere le analisi che, a sorpresa, confermeranno però la gravidanza.

Ender ruba la cartella clinica di Yildiz e scopre che non è incinta

La notizia della gravidanza di Yildiz scuoterà l'intera famiglia Argun e soprattutto le ex moglie di Halit, preoccupata di dover dividere la futura eredità con il nascituro.

Ender non si darà per vinta e inizierà a sospettare che Yildiz stia mentendo e che non sia davvero incinta.

Per trovare conferma ai suoi sospetti, dovrà entrare in possesso della cartella clinica della rivale. Non sarà difficile per lei accedere allo studio del medico di Yildiz, grazie all'aiuto del fidato Caner.

La documentazione medica confermerà i sospetti di Ender: Yildiz non è incinta e sta ingannando Halit per evitare il divorzio. Ender non perderà tempo e mostrerà la documentazione all'ex marito, il quale faticherà a credere che la moglie stia dicendo delle falsità su una cosa così importante come una gravidanza.

Halit costringe Yildiz a ripetere il test: a sorpresa lei è davvero incinta

Halit, spinto da Ender, costringerà Yildiz a fare delle nuove analisi del sangue, minacciando che in caso di responso negativo, le rovinerà la vita. Yildiz sarà terrorizzata ma, a sorpresa, quando Halit tornerà nella stanza, si scuserà per aver dubitato di lei visto che le analisi confermeranno che è incinta.

La stessa Yildiz sarà sorpresa e tirerà un sospiro di sollievo, il suo castello di bugie rischiava infatti di crollare. Nel frattempo, sotto casa di Zeynep comparirà una scritta con un insulto, il tutto mentre il giardino di casa Tasdemir verrà vandalizzato.

Alihan e Zeynep inizieranno a sospettare che qualcuno li abbia presi di mira.

Poco dopo, Alihan dovrà partire per Ankara per un viaggio di lavoro.

Nelle puntate successive, Ender verrà licenziata da Halit su richiesta di Yildiz: Alihan si ritroverà invece ostaggio di Hira, che prenderà il controllo dell'aereo a bordo del quale si trova l'imprenditore.

Forbidden Fruit non andrà più in onda nel fine settimana

In attesa di questi episodi, in casa Mediaset si registra un'altra modifica di palinsesto.

Nel corso delle prossime settimane, Forbidden Fruit non andrà infatti più in onda nel fine settimana come accaduto il 6 e 7 settembre scorsi ma continuerà ad essere trasmesso solo dal lunedì al venerdì, sempre a partire dalle 14:15 circa.

A partire dal secondo weekend di settembre, Canale 5 trasmetterà infatti delle puntate extra large de La Forza di una donna, altra soap tv turca di successo che farà da traino alle prime puntate stagionali di Verissimo.