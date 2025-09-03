Nella puntata della soap Forbidden Fruit in onda sabato 6 settembre, Zeynep dovrà affrontare la furia di Hira che si presenterà in ufficio accusando l'ex amica di averle portato via Alihan. La pilota di aerei le farà una vera e propria scenata davanti a tutti i colleghi mentre Cem deciderà di tornare in America.

Hira fa una scenata a Zeynep: 'Mi hai portato via Alihan'

La riconciliazione tra Zeynep e Alihan farà felice Hakan, il quale sarà contento di vedere l'amico di nuovo sorridente. A non essere affatto contenta del ritorno di fiamma tra Zeynep e Alihan sarà Hira, la quale si sentirà presa in giro dall'imprenditore.

La pilota di aerei se la prenderà, anche con Zeynep la affronterà presentandosi alla Falcon Airlines per farle una scenata in piena regola. La donna entrerà negli uffici come una furia alla ricerca dell'ex amica appellandola come un'ipocrita e urlandole: 'Mi hai portato via Alihan'. Zeynep sarà molto scossa e avrà timore del giudizio dei colleghi ma nonostante ciò riuscirà a mantenere un atteggiamento composto.

Alihan manda via Hira, Cem torna negli Usa

Alihan, presente alla scenata di Hira, inviterà la donna ad andarsene mentre Zeynep andrà nell'ufficio del fidanzato per riprendersi da quanto appena accaduto. Tasdemir cercherà di rincuorarla, facendole presente che non si deve sentire in colpa e che non deve pensare al giudizio degli altri.

Cem, invece, dopo aver saputo che Zeynep è tornata insieme ad Alihan, deciderà di guardare avanti e tornare negli Usa. Kemal, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, cercherà di farsi perdonare da Erim, al quale si sarà veramente affezionato. Nelle puntate successive, Alihan e Zeynep decideranno di incontrare Zerrin, la quale si ostinerà a dichiararsi contraria alla loro relazione. Tasdemir, arrabbiato con la sorella, porterà Zeynep in una casa di campagna dicendole di averla progettata proprio per andarci a vivere con lei. Halit, invece, passerà la notte insieme a Ender la quale non esiterà a inviare a Yildiz uno scatto compromettente di lei e Argun a letto insieme.

Forbidden Fruit in onda sia sabato 6 che domenica 7 settembre

Grazie al successo fatto registrare in questi primi mesi di programmazione, Mediaset ha deciso di aggiungere ulteriori appuntamenti oltre a quelli consueti in onda dal lunedì al venerdì. Nel dettaglio, Forbidden Fruit andrà in onda sia sabato 6 che domenica 7 settembre nello slot orario che va dalle 14:30 alle 15:45 circa. A seguire, Canale 5 trasmetterà un film sentimentale della serie Rosamunde Pilcher e, a partire dalle 17:50, una nuova puntata della serie tv Innocence che farà da traino ad Avanti in altro di Paolo Bonolis.