Nella seconda stagione di Forbidden fruit, Yildiz riceve un mazzo di rose dal suo personal trainer, un gesto che rafforza i sospetti e la gelosia di Halit, costretto a confrontarsi con un rapporto sempre più ambiguo

Yildiz si iscrive in palestra e conosce il personal trainer Alper

Yildiz inizierà una nuova attività. Vista la sua vita piuttosto monotona a casa, andrà a fare ginnastica in palestra e si farà seguire da un personal trainer, Alper. I due sembreranno avere un rapporto che va oltre l'amicizia, infatti, molto spesso, si scambieranno dei messaggi.

I fratelli Caner ed Ender spiano la nuova vita di Yildiz

Tuttavia, Yildiz non sa che Alper è in stretto contatto con Caner e che qualsiasi sua mossa viene subito comunicata a Ender. A ogni modo, i due fratelli non saranno gli unici a tenere sotto controllo il rapporto tra Yildiz e il personal trainer.

Kemal geloso del legame tra Yildiz e Alper

Kemal noterà questo continuo scambio di messaggi tra Alper e la donna che ama. Perché è proprio così: ama Yildiz e il suo matrimonio con Zehra è solo di facciata. Sarà talmente geloso che arriverà, addirittura, a convincere Zehra a iscriversi alla stessa palestra di Yildiz e ad avere come personal trainer proprio Alper.

A Yildiz arriva un bouquet di rose inviato dal suo personal trainer

Durante un allenamento di boxe, Kemal si mostrerà molto duro con lui. "Amico, ma ti rendi conto che mi stai picchiando?", dirà Alper a Kemal, e il tutto avverrà proprio sotto gli occhi di Yildiz che, una volta giunta in palestra, scoprirà ciò che ha fatto il suo ex marito. Il rapporto tra Yildiz e Alper, però, non rimarrà una cosa isolata in palestra, molto presto giungerà anche a casa.

Una mattina, in presenza di Halit, Yildiz riceverà un mazzo di rose rosse. Halit le dirà di leggere ad alta voce il biglietto che accompagna i fiori, ma lei non lo farà.

Halit scopre i fiori e affronta Yildiz tra rabbia e gelosia

Glielo strapperà dalle mani: "All’allieva più bella, i fiori più belli, Alper – leggerà Halit – Alper?

Chi sarebbe? Che significa?". Yildiz risponderà: "È il mio personal trainer. Anch’io sono rimasta sorpresa, non capisco perché l’abbia fatto". "E questo istruttore non sa che sei sposata?", dirà Halit e Yildiz risponderà: "Certo che lo sa".

Halit sarà sempre più arrabbiato: "E allora con quale coraggio li manda? Non capisco. Tutti sanno che sei mia moglie. È una mancanza di rispetto, che cos’è questa confidenza?". Yildiz non saprà come giustificarsi: "Non c’è nessuna confidenza. L’altro giorno in palestra mi era scesa la pressione, mi ero sentita male… Lui si è solo preoccupato, tutto qui".

Ad Halit, però questa giustificazione non basterà: "Da oggi niente più palestra, chiaro?". Yildiz proverà a farlo ragionare. "Ma amore, mi faceva bene! Abbiamo anche speso un sacco di soldi", gli dirà, ma Halit non vorrà sentire ragioni.