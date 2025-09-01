Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, Ender approfitterà della fragilità di Alihan, colto in un momento di ubriachezza, per orchestrare un nuovo intrigo. Dopo averlo accompagnato a letto, fingerà che tra loro sia accaduto qualcosa e scatterà foto compromettenti. Un gesto destinato a diventare un’arma di ricatto e a ostacolare il riavvicinamento con Zeynep.

Ender si oppone al divorzio da Alihan

Ender non avrà nessuna intenzione di concedere il divorzio ad Alihan. Lui vorrebbe compiere questo passo da quando ha scoperto che non era Halit l'amante della madre, non avrebbe nessun senso portare avanti il loro sodalizio, visto che non vuole più fargli la guerra, né restare prigioniero di un legame ormai privo di significato, ma, soprattutto, privo di amore.

Alihan furioso dopo il rifiuto

Ender, però, penserà di poter perdere solo dei privilegi, così farà saltare il suo piano, anche perché capirà che Alihan vuole divorziare solamente perché vuole rimettersi con Zeynep e lei non glielo consentirà. Alihan sarà furibondo, anche perché, poche ore prima, Zeynep aveva deciso di concedergli nuovamente una chance e sarà dura per lui presentarsi dalla ragazza e dirle che non sarà per niente facile ottenere il divorzio.

Alihan sarà una furia, al punto che sfogarsi andrà a cena fuori e si ubriacherà. Fortunatamente con lui ci sarà Hakan, che si prenderà cura dell'amico quando si renderà conto che non può rientrare da solo a casa. Lo porterà fino alla sua camera per metterlo a letto, lasciandolo nelle mani di Ender, che si prenderà cura di lui, anche se tra il prendersi cura di lui e approfittarsi della situazione c'è una linea molto sottile.

Perché, a un certo punto, Alihan stringerà la mano di Ender e la chiamerà Zeynep e lei coglierà la palla al balzo per combinarne una delle sue.

Foto compromettenti per ricattarlo

La mattina seguente, Alihan si sveglierà senza vestiti e al suo fianco ci sarà Ender in camicia da notte. Visto che sono entrambi in déshabillé, Alihan penserà che hanno trascorso la notte insieme e sarà sconvolto. Visto il suo stato di ubriachezza, lui non ricorderà niente, ma Ender gli confermerà che tra loro c'è stata della passione, fino a quando il pubblico scoprirà cosa è realmente accaduto grazie a un flashback.

Ender e Alihan non hanno trascorso la notte insieme, ma lei ha approfittato della situazione per scattare alcune foto compromettenti.

Ha tolto la camicia ad Alihan, lasciandolo a petto nudo, e lei si è messa accanto a lui in camicia da notte. Con il suo cellulare ha scattato alcuni selfie, molto probabilmente per ricattarlo o, semplicemente, per far sapere a Zeynep che tra loro c'è stato qualcosa.