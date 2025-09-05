Nelle puntate della seconda stagione di Forbidden fruit, Yildiz scoprirà sul telefono di Ender delle foto che ritraggono la donna a letto con Alihan. La verità la sconvolgerà e la porterà ad affrontare l’uomo, rinfacciandogli il tradimento nei confronti di Zeynep con parole durissime: “Mi fai schifo”.

Yildiz ricattata da Ender con una registrazione compromettente

Yildiz riceverà l'ennesima minaccia da Ender: con il suo telefono ha registrato una loro conversazione, in cui si accordavano per sabotare il matrimonio tra Kemal e Zehra. Ender sarà subdola come al solito e dirà a Yildiz che se non l'aiuta a tenere Zeynep lontana da Alihan, lei andrà con quell'audio da Halit per farglielo sentire.

Il piano con Dündar per rubare il telefono di Ender

Yildiz non avrà nessuna intenzione di aiutare Ender, ma non vorrà nemmeno rischiare di finire nei guai con Halit, così chiederà a Dündar di darle una mano per rubare il telefono di Ender. Lui e i suoi uomini porteranno a termine il piano e Yildiz avrà modo di cancellare quell'audio dal telefono di Ender, con la speranza che non abbia altre copie in giro.

Le foto intime di Alihan ed Ender

Mentre curioserà sul suo telefono, troverà delle immagini che la lasceranno senza parole: Ender a letto insieme ad Alihan, avvinghiata a lui in lingerie. Yildiz non saprà cosa fare: deve raccontare tutto a Zeynep o sarebbe meglio tacere? Fatto sta che si auto-invierà quella foto sul cellulare, poi prenderà il telefono di Ender e lo butterà nel Bosforo.

A ogni modo, non vorrà che la questione si concluda lì: prenderà il suo telefono e chiamerà Alihan per dargli appuntamento in un bar, ha intenzione di parlargli di ciò che ha visto.

Il duro confronto tra Yildiz e Alihan: 'Mi fai schifo'

Alihan arriverà all'appuntamento un po' preoccupato per questo invito improvviso di Yildiz, così lei gli spiegherà subito che cosa ha da dirgli: "Ho sempre pensato che il tuo matrimonio con Ender fosse finto. Quando stavo accanto a Zeynep gliel’ho sempre detto. Perché, qualunque cosa tu facessi, ero sicura che amassi lei". Lui le dirà che è proprio così, ma Yildiz non sarà della stessa opinione. "Ho dei dubbi", gli dirà mostrandogli le foto che ritraggono lui ed Ender a letto insieme.

"Dove le hai trovate", chiederà Alihan, ma Yildiz sarà una furia: "Che importanza ha dove le ho trovate? Come hai potuto farlo a Zeynep? Come hai potuto farlo a mia sorella? Ma che razza di bugiardo, che razza di uomo spregevole sei?".

Lui proverà a giustificarsi e a chiederle se Zeynep lo sa: "Se deve saperlo o no, è proprio questo che sto pensando adesso. Non voglio farla soffrire, ma voglio anche che sappia tutto, così potrà dimenticarti per sempre". Lui le spiegherà che ama davvero Zeynep, ma Yildiz non gli crederà: "Non amarla, Alihan. Tu non sei capace di amare. E non ti azzardare a divorziare da Ender, perché voi due vi meritate a vicenda. Queste foto le avevo conservate solo per mostrarti la verità. Ora le elimino tutte, perché mi fanno schifo".