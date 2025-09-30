Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate in onda dal 6 al 10 ottobre, rivelano che Kemal deciderà improvvisamente di sposare Zehra. Yildiz, intenzionata a lasciare Halit, si presenterà da lui proprio mentre sarà in corso la cerimonia.

Ender affronta Zeynep e Alihan

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit prendono il via dalla complicità di Zeynep e Alihan, che sarà sempre più difficile da nascondere. I sentimenti reciproci dei due giovani saranno ben chiari a tutti, nonostante Alihan sia ancora sposato con Ender. Quest'ultima, durante una cena, infastidita dall'atteggiamento dei due, li affronterà pubblicamente mettendoli in imbarazzo di fronte agli altri commensali e chiedendo spiegazioni circa i loro sentimenti.

La vita matrimoniale di Yildiz con Halit sarà sempre più infelice. Spinta dall'insoddisfazione, la ragazza arriverà a prendere una decisione inaspettata: farà le valigie per lasciare definitivamente il tetto coniugale. Yildiz sarà decisa a raggiungere Kemal per confessargli i suoi sentimenti, ma l'attenderà una brutta sorpresa. Raggiungerà il suo ex proprio mentre starà celebrando le nozze con Zehra. Un imprevisto, però, bloccherà i due futuri sposi, proprio nel momento in cui staranno per pronunciare il fatidico sì. Erim ha investito una donna e rischierà grosso dal punto di vista legale.

Dundar vince una cena con Zeynep

Nell'azienda in cui Zeynep è vicepresidente verrà organizzata una lotteria.

Dundar vincerà un premio, aggiudicandosi una cena proprio con la ragazza. Alihan assisterà alla scena e si lascerà andare a una scenata di gelosia.

Ender, determinata a mandare sul lastrico il suo ex marito una volta per tutte, affronterà Zerrin, chiedendole di riprendere il controllo sulle azioni della sua società, in modo da non sostenere più Halit e schierarsi dalla sua parte.

Dati di ascolto di Forbidden Fruit del 29 settembre

Ancora una volta i vertici Mediaset, puntando sulle soap turche per fare da traino al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, hanno fatto la scelta giusta. Infatti, continuano gli ottimi ascolti di Forbidden Fruit, attualmente in onda su Canale 5 con le puntate della seconda stagione, seguite con grande interesse dal pubblico. Guardando ai dati, la puntata trasmessa lunedì 29 settembre ha registrato uno share del 20,40% con una media di 2.197.000 spettatori.