Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit che verranno trasmessi su Canale 5 dall’8 al 12 settembre 2025, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) inscenerà una finta gravidanza, per continuare a tenere il ricco marito Halit Argun (Talat Bulut) legato a sé. La messinscena verrà scoperta da Ender Celebi (Sevval Sam), la quale apprenderà che la sua rivale ha falsificato le analisi del sangue.

Ender viene licenziata da Halit

Halit annuncerà ai suoi figli che Yildiz aspetta un bambino da lui. Appena verrà a conoscenza della gravidanza di Yildiz, Ender sarà determinata a farla abortire.

Dopo aver finto un malore, Ender si recherà in ospedale insieme al fratello Caner, con l’obiettivo di rubare la cartella clinica di Yildiz.

Appena scoprirà che la sua rivale ha scambiato le sue analisi con quelle di una donna realmente incinta, Ender avviserà subito Halit, ma il suo piano si ritorcerà contro di lei.

Halit licenzierà l’ex moglie Ender, accusandola di aver falsificato i risultati del test di gravidanza di Yildiz. A quel punto, Ender vorrà vendicarsi di Halit, servendosi dell’aiuto di Kemal.

Irem e Hakan in sintonia

Intanto, Alihan ordinerà al suo amico Hakan di licenziare Hira. Inoltre l’imprenditore, manderà via dalla sua azienda anche Erim, dopo aver scoperto che frequenta sua nipote Lila.

In seguito, Nuran accuserà Zeynep di essere la responsabile del licenziamento di sua figlia Hira. Spazio anche ad Alihan, che tornerà a Istanbul sano e salvo, dopo aver rischiato la vita nel suo aereo privato a causa di Hira.

Ben presto, Zeynep provocherà Zerrin, dicendole che la sua storia d'amore con suo fratello Alihan andrà avanti.

Infine, in città arriverà Irem, la quale inviterà la cugina Zeynep a partecipare a un suo concerto: nel corso della serata, non passerà inosservata l'evidente sintonia tra la cantante e Hakan.

Yildiz non è caduta nella trappola di Halit grazie a Kemal

Nelle puntate già andate in onda Ender si è presentata nell'ufficio di Halit e gli ha proposto di offrire una grande somma di denaro a Yildiz per metterla alla prova.

Dopo aver ascoltato l'intera conversazione privata dei due ex coniugi senza farsi vedere, Kemal ha deciso di avvertire la sua ex moglie Yildiz dell’imminente trappola.

A quel punto, Yildiz ha spiazzato Halit, rifiutando i suoi soldi e dicendogli che ciò che desiderava da parte sua erano soltanto delle attenzioni sincere.

Appena è tornata a casa, Yildiz ha chiesto al suo ex marito Kemal di non dare le sue dimissioni ad Halit. Dopo averle ripetuto di non aver mai smesso di amarla, Kemal ha dato un bacio sulle labbra a Yildiz, sotto lo sguardo di Zeynep, la quale si è infuriata con sua sorella.