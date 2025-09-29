Nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, il rapporto tra Zeynep Yilmaz e Hakan Kurtuluş metterà in crisi Alihan Tasdemir. Quest’ultimo sospetterà che tra la sua ex fidanzata e il suo socio ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Ender fa credere ad Alihan che hanno consumato il loro matrimonio, Zeynep chiede a Dundar di sposarla

Alihan si pentirà di aver sposato Ender per vendicarsi di Halit. Tutto comincerà quando quest’ultimo rivelerà ad Alihan che non è stato lui l’amante di sua madre Fusun, ma il suo ex e defunto socio Tuncer. A quel punto, non avendo ancora smesso di amare l’ex Zeynep, Alihan sarà determinato a separarsi da Ender.

Quest’ultima, però, si opporrà alla richiesta del marito, facendogli credere che non era lucida il giorno in cui ha firmato l’accordo per un loro eventuale divorzio: era sconvolta a causa di un incidente stradale causato dal figlio Erim. Una notte, Ender approfitterà dello stato di ubriachezza di Alihan per scattarsi delle foto compromettenti con lui. Il mattino seguente, Ender farà credere ad Alihan che si sono lasciati andare alla passione. Yildiz entrerà in possesso di queste immagini e, appena li vedrà, dirà ad Alihan di non avvicinarsi più a sua sorella Zeynep. Quest’ultima invece, convinta che il suo ex abbia ceduto a Ender, chiederà al suo finto fidanzato Dundar di sposarla, ma gli farà presente di non ricambiare i suoi sentimenti.

Alihan non la prenderà bene quando vedrà Dundar regalare un anello di fidanzamento a Zeynep.

Dundar fa una scenata di gelosia a Zeynep

Zeynep passerà sempre più tempo insieme a Hakan, appena lo stesso non sarà più fidanzato con sua cugina Irem. La vicinanza tra Zeynep e Hakan scatenerà dei pettegolezzi, così Alihan crederà che ci possa essere davvero del tenero tra i due.

A peggiorare la situazione, ci penserà Dundar, facendo una scenata di gelosia a Zeynep, sua promessa sposa, quando non la troverà sul posto di lavoro. Ender, invece, farà infuriare Alihan, dicendogli che prima o poi il suo amico Hakan e Zeynep finiranno a letto insieme.

Zeynep e Alihan si sono lasciati a causa di Ender

Dopo aver chiesto a Zeynep di diventare sua moglie, Alihan ha stretto un accordo con Ender per farla pagare a Halit con la convinzione che sia stato lui a far finire il matrimonio dei suoi genitori in passato.

Zeynep ha sospettato che Alihan e il suo amico Hakan le nascondessero qualcosa. Proprio quando Zeynep ha annunciato che sposerà Alihan, Ender le ha rivelato di aver convolato a nozze con il suo fidanzato in segreto. Parecchio delusa, Zeynep ha lasciato Alihan, il quale le ha assicurato che il suo matrimonio con Ender era valido solo sulla carta.