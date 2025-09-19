Nei nuovi episodi della soap opera turca Forbidden Fruit, Alihan Taşdemir non riuscirà a tornare con l’ex fidanzata Zeynep Yilmaz a causa della nuova moglie Ender Çelebi, che si rifiuterà di concedergli il divorzio.

Ender chiede la custodia legale del figlio Erim

Dopo essere diventata la moglie di Alihan, Ender chiederà la custodia legale del figlio Erim. Ben presto, Halit dimostrerà all’ex cognato Alihan che non era stato lui a far finire il matrimonio dei suoi genitori, ma il suo ex socio Tuncer, con cui la sua defunta madre Fusun aveva intrapreso una tresca clandestina.

Halit dirà tutta la verità ad Alihan, proprio a seguito del decesso di Tuncer. Dopo essersi scusato con Halit, Alihan gli prometterà di divorziare al più presto possibile da Ender.

Alihan promette a Zeynep di divorziare da Ender

Alihan sarà deciso a riconquistare Zeynep, la quale fingerà di essersi fidanzata con Dündar, il proprietario di una concessionaria, proprio per far ingelosire il suo ex. Per convincere Zeynep a perdonarlo, Alihan le rivelerà finalmente il motivo per cui ha accettato di sposare Ender. Dopo essersi mostrato pentito del suo atteggiamento, Alihan assicurerà a Zeynep che metterà fine al suo matrimonio con Ender il giorno seguente.

Ma Ender si rifiuterà di divorziare da Alihan.

In particolare, Ender asserirà che non era lucida, quando ha firmato l’accordo sancito con Alihan per il loro divorzio, poiché quel giorno suo figlio Erim (İlber Uygar Kaboğlu) aveva investito una donna con l’automobile del padre Halit.

A causa del netto rifiuto di Ender, quindi Zeynep non potrà tornare insieme a Alihan.

Riepilogo sul matrimonio di Ender e Alihan

Nelle puntate precedenti Alihan e Ender si sono sposati in segreto, con l’obiettivo di distruggere Halit. La notizia è stata resa nota proprio durante la festa organizzata da Zeynep per l'annuncio delle imminenti nozze con Alihan. Tutti i presenti all’evento sono rimasti sconvolti, incluso Halit, che ha chiesto subito delle spiegazioni.

In particolare Zeynep è rimasta ancora una volta delusa dal comportamento di Alihan. Anche Zerrin è rimasta devastata, al punto da finire in ospedale a causa di un infarto.

In seguito, Alihan ha assicurato a Zeynep di non aver smesso di amarla e che la sua unione con Ender è valida soltanto sulla carta. Halit invece si è scagliato duramente contro l’ex moglie Ender sotto lo sguardo del figlio Erim, il quale ha trovato rifugio da Kemal dopo essere scappato via di casa.