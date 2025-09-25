Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) deciderà di farla pagare ad Alihan Tasdemir (Onur Tuna) per averla ingannata ancora una volta. Dopo aver scoperto che il suo ex è stato in intimità con Ender Celebi (Sevval Sam), Zeynep chiederà al suo finto fidanzato Dundar Çelikkan (Erdem Kaynarca) di sposarla.

Zeynep rimane ancora una volta delusa da Alihan

Yildiz (Eda Ece) ed Ender stringeranno un’alleanza per sabotare il matrimonio di Zehra (Şafak Pekdemir) e Kemal (Sarp Can Köroğlu). Dopo non essere riuscite nel loro intento, Yildiz temerà che Ender possa far ascoltare a Halit (Talat Bulut) la registrazione che la incastra per il tentato boicottaggio delle nozze della figlia.

A quel punto, Yildiz chiederà a Dundar di rubare il cellulare di Ender.

Con il cellulare di Ender in mano, Yildiz rimarrà sconvolta quando vedrà delle fotografie in cui Ender è ritratta a letto con il marito Alihan. Non sapendo che le foto in questione sono state scattate da Ender quando Alihan era ubriaco, Yildiz rivelerà a Zeynep che il suo ex è stato in intimità con la sua nemica. Quest’ultima rimarrà ancora una volta delusa da Alihan, il quale, il giorno prima, le aveva promesso che si sarebbe separato da Ender.

Dundar regala un anello di fidanzamento a Zeynep

Convinta che il suo ex Alihan non voglia affatto divorziare da Ender, Zeynep chiederà a Dundar di sposarla. Dopo aver accettato di convolare a nozze con la ragazza, verso cui prova reali sentimenti, Dundar le chiederà perché vuole diventare sua moglie.

Non appena Zeynep gli dirà di aver ritrovato la serenità grazie a lui, Dundar avvierà i preparativi del loro matrimonio. Le regalerà un anello di fidanzamento durante una cena a casa di Halit organizzata da Yildiz, sotto anche lo sguardo sconvolto di Alihan, il quale se ne andrà subito via.

Zeynep aveva accettato di sposare Alihan

Dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio di Alihan, Zeynep ha deciso di renderla pubblica in una festa a sorpresa. Nel contempo, all’insaputa della fidanzata, Alihan è sceso a compromessi con Ender per ottenere le quote dell’azienda di Halit, con la convinzione che sia stato l’amante della defunta madre Fusun. Ender ha accettato di aiutare Alihan, costringendolo a sposarla in segreto.

Proprio quando Zeynep era in procinto di annunciare agli amici e ai familiari che lei e Alihan si sarebbero sposati, Ender si è presentata all’evento in abito bianco e le ha detto di essere diventata la signora Tasdemir.