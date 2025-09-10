Gli spoiler delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 15 a venerdì 19 settembre su Canale 5 rivelano che Zehra troverà conforto tra le braccia di Kemal. Yildiz Yilmaz, invece, entrerà in crisi dopo aver perso il bambino che attendeva da Halit Argun.

Zehra e Kemal si avvicinano sempre di più

Asuman lascerà la città per tornare a Bursa, non riuscendo più a vivere sotto lo stesso tetto con Halit. Yildiz accompagnerà la madre in stazione e nel viaggio fingerà un malore che richiederà le cure ospedaliere.

Nel frattempo, Zeynep sarà in ansia per il comportamento di Alihan, credendo che lui e Hakan le stiano nascondendo qualcosa su Halit.

Zehra e Kemal, invece, si avvicineranno sempre di più. La donna troverà conforto nelle braccia dell'imprenditore a causa dei problemi con suo padre Halit (Talat Bulut). Allo stesso tempo, Hakan inviterà Irem per un caffè dove emergeranno tutte le loro differenze.

Yildiz perde il bambino che aspettava

Stando agli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Ender (Sevval Sam) e Caner riceveranno una busta con alcune informazioni compromettenti su Yildiz. I due fratelli passeranno un'intera giornata a capire chi possa aver spedito la missiva, arrivando a credere che sia una trappola organizzata dalla stessa moglie di Halit. Allo stesso tempo, quest'ultima vivrà momenti difficili quando perderà il bambino che attendeva dal marito.

Yildiz se la prenderà con suo marito per essere rimasta sola dopo aver cacciato sua madre dalla loro tenuta. Halit prometterà ad Asuman di comprarle un appartamento a Bodrum come gesto distensivo.

Infine Zerrin verrà a sapere da Lila che si è fidanzata con Emir, che colto impreparato si spaccerà come un presunto dirigente della società di Alihan.

Ender ha avuto il sospetto che Yildiz stesse fingendo di essere incinta

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda ad inizio settembre su Canale 5, Ender ha avuto il sospetto che Yildiz non fosse in dolce attesa. La donna ha finto un malore per recarsi al pronto soccorso con Caner ed introdursi nello studio medico per mettere le mani sulla cartella clinica di Yildiz.

Ender ha scoperto che la rivale non è veramente incinta ed ha subito avvisato Halit. Quest'ultimo ha chiesto una spiegazione alla moglie, pretendendo che si sottoponesse a delle nuove analisi. In ospedale Halit e Yildiz hanno scoperto che presto sarebbero diventati genitori.

Infine Alihan e Zeynep si sono resi protagonisti di alcuni episodi piuttosto bizzarri quando sono comparse delle scritte con degli insulti sotto casa. I due hanno pensato che qualcuno li avesse presi di mira.