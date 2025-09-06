"Salutiamo Carlo Conti, che quando è a casa ci guarda": con queste parole Gerry Scotti ha aperto La Ruota della Fortuna nella puntata di venerdì 5 settembre. Il conduttore Mediaset, salutando l’amico "Carletto", ha lasciato intendere che il collega, quando è a casa, segua Canale 5 piuttosto che Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.

La stoccata di Scotti

Da qualche mese Rai e Mediaset vivono una sorta di guerra, con frecciatine legate ai programmi dell'access prime time: Affari Tuoi e La Ruota della fortuna. Tutto è iniziato da Piersilvio Berlusconi che, durante la presentazione dei palinsesti, ha paragonato Affari Tuoi al gioco d'azzardo.

Nella serata di venerdì 5 settembre, Gerry Scotti ha lanciato l’ennesima stoccata a Stefano De Martino: "Salutiamo Carlo Conti, che quando è a casa ci guarda". Il conduttore di Canale 5 ha così lasciato intendere che il collega "Carletto" preferisca seguire La Ruota della Fortuna piuttosto che il "gioco dei pacchi", nonostante sia un prodotto Rai. Quanto alla sfida degli ascolti del 5 settembre, Scotti si è trovato contro il primo tempo di Italia-Estonia, valida per le qualificazioni mondiali, ma ha comunque portato a casa il 22,8% di share.

"Salutiamo Carlo Conti che quando è a casa ci guarda" 💀 #laRuotadellaFortuna pic.twitter.com/rMcJBy1gFJ — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 5, 2025

Le parole di Cesara Buonamici

Durante la chiusura del TG5 delle 20, Cesara Buonamici ha elogiato Gerry Scotti: "Grazie a tutti di averci seguito, adesso vi lasciamo a La Ruota della Fortuna, campione di ascolti, che anche ieri ha battuto la concorrenza.

Buona serata a tutti su Canale 5".

Di recente anche Piersilvio Berlusconi ha fatto una sorpresa a Scotti, presentandosi negli studi del programma. L’AD Mediaset ha ringraziato il conduttore per l’ottimo lavoro svolto in estate, capace di ottenere risultati strepitosi contro la concorrenza.

La Ruota della Fortuna vs Affari Tuoi: i commenti dei fan

Su X diversi utenti hanno sostenuto che l’ultima frecciatina di Gerry Scotti verso De Martino sia stata di cattivo gusto.

"Che c’entra Carlo Conti con La Ruota della Fortuna? Fuori luogo tirarlo in ballo", ha scritto un telespettatore. Un altro ha aggiunto: "Gerry Scotti non mi è mai stato simpatico". C’è però chi ritiene che non si sia trattato di una stoccata a De Martino, ma solo di un saluto tra amici: "Scotti ha semplicemente ricordato quando Conti lo aveva chiamato a Sanremo.

Tutto qui, nessuna frecciatina". Un altro utente ha commentato stupito: "Quindi Carlo Conti segue la Ruota piuttosto che i pacchi?". Infine, c’è chi ha elogiato Scotti: "Vai Gerry, Stefano De Martino da quando è diventato un uomo di punta Rai è diventato un po’ spocchioso".