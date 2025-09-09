È ufficiale: il GF sta per tornare e lo farà via Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre 2025. Una data che sancisce l’inizio di un’edizione che, a giudicare dalle anticipazioni di Simona Ventura, promette di essere un vero ritorno alle radici del format.

Una Ventura inedita per un reality "vero"

Per la prima volta nella sua carriera, Simona Ventura si mette al timone del Grande Fratello, fresca dell’esperienza come opinionista de L’isola dei famosi. Semplicità ed empatia, senza fronzoli social né divismi congeniti: la conduttrice tiene a sottolineare che questa sarà un’edizione al 100 % Nip (non important person), senza personaggi già noti al pubblico né influencer.

"Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, fatto di persone vere che hanno qualcosa da dire" racconta Ventura, spiegando che ha seguito personalmente i casting insieme a Endemol, cercando giovani lavoratori e studenti pronti a mettersi in gioco con passione ed entusiasmo.

15 concorrenti… o forse meno

Secondo le anticipazioni, al momento sono stati selezionati oltre 15 partecipanti, anche se fonti diverse suggeriscono che il cast definitivo dovrebbe aggirarsi attorno ai 10-12 concorrenti in un’ottica di interazione più intensa e relazioni più profonde in Casa. Una scelta che lascia intuire una volontà di rendere la convivenza più genuina, evitando riempitivi e dando spazio a individui autentici.

Regole anti-fandom: voto solo via SMS e niente social in studio

Sul modello di voto arrivano le novità più radicali. Simona Ventura ha confermato che il televoto sarà possibile solo tramite SMS, abolendo ogni forma di voto gratuito via app o web. Questo stratagemma riduce i bombardamenti dei fandom più attivi e digitalmente organizzati, sfornando un televoto più ponderato e, si spera, più equo.

Nella stessa direzione va lo stop agli spazi social in studio e ogni possibile interferenza esterna nella vita della Casa. Un ritorno clamoroso ma significativo al reality “puro”.

Anche le espulsioni restano dentro la Casa

Altra regola "old school": in caso di squalifica, il concorrente espulso non potrà comparire in studio.

Nessun saluto pubblico, nessun armadietto per ospiti: tutto rimane all’interno della casa, con rigore e coerenza col format originale.

100 giorni di convivenza: un’edizione rapida e intensa

Ventura ribadisce con entusiasmo che l’edizione durerà circa 100 giorni, una durata più contenuta rispetto al passato, pensata per preservare il ritmo e l’attenzione dello spettatore. D’altronde questa edizione festeggia i 25 anni del GF: l’obiettivo è tornare alle emozioni, alle storie, al ruolo di specchio della vita quotidiana di persone comuni.

Un po’ di “talk da forum”…

Nel thread del Grande Fratello ForumFree “Il Grande Fratello di Simona Ventura parte il 29 settembre”, gli utenti commentano con entusiasmo e speranza.

C’è chi spera che l'edizione sia veramente Nip e si chiedono se ci sarà diretta 24 ore su 24: un desiderio di immersione totale nel reality. Un utente scrive: “Speriamo davvero sia Nip e che durerà 100 giorni, e comunque non si sa ancora con certezza che veramente non ci sarà la diretta 24 ore su 24?”.

Un altro aggiunge: “Speriamo che rimanga il live sul 55, altrimenti è difficile conoscere bene ed osservare i concorrenti”: un chiaro riferimento alla speranza di una finestra diretta dedicata per il racconto in tempo reale.