Helena Prestes e Javier Martinez sono di nuovo insieme: a distanza di poco più di una settimana dal loro ultimo incontro, i due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono ritrovati a Terni, dove vivono dall'inizio di settembre. A poche ore di distanza dalla fine delle riprese di The fifty, la modella è stata vista e fotografata da alcuni fan che hanno assistito alla partita amichevole che il pallavolista ha giocato la sua squadra questo mercoledì.

Gli scatti che confermato la 'reunion'

Da giorni i fan di Helena si chiedevano quando si sarebbe ricongiunta con Javier, soprattutto sapendo che le registrazioni di The fifty sono finite.

Oggi, 24 settembre, la modella è apparsa tra il pubblico che ha assistito all'amichevole che la squadra di pallavolo di Terni ha giocato in vista dell'inizio del campionato.

Prestes ha cercato di non dare nell'occhio indossando un cappellino e abiti casual, ma alcuni curiosi l'hanno vista e "paparazzata" a bordo campo mentre scattava qualche foto al fidanzato.

la bellissima a bordo campo a vedere e fotografare suo marito perché che vi piaccia o no lei sarà sempre la capo fandom delle Javi7 ✨#goDragons #helevier pic.twitter.com/bzT2Nv92VC — Mara/levrieri dietro di me 🐻🐴🇦🇷🇧🇷 (@Mara56113529) September 24, 2025

Quelli che nella casa del GF venivano chiamati gli Helevier, dunque, si sono ritrovati e la conferma arriva dalla città dove si sono trasferiti dopo l'estate, Terni.

La gioia dei sostenitori della coppia

La notizia che Helena e Javier sono di nuovo insieme dopo più di una settimana (tanto sono durate le riprese di The fifty), ha reso felici i loro tantissimi fan.

"Si è nascosta perché è giusto che l'attenzione sia su di lui, questo è amore", "Si sostengono sempre", "Cucciola", "Lei è a bordo campo a fotografare suo marito, sarà sempre la sua prima fan", "Che carina Helena", "Sono molto felice per loro", "Fa bene a stargli vicino", "Sono troppo belli", "Sono felice che Helena è tornata a casa e da Javier", "Chi è lì ha detto che si sono baciati molte volte, bravi", si legge su X da quando si è diffusa la foto che conferma la presenza della finalista del GF alla partita amichevole che la squadra di pallavolo di Terni ha giocato mercoledì 24 settembre.

La lontananza per lavoro

Helena e Javier non si sono visti per poco più di una settimana: la modella, infatti, ha partecipato ad un nuovo reality che sarà trasmesso su Prime Video in primavera.

Nei giorni in cui ha registrato le puntate di The fifty, Prestes non poteva usare il cellulare e si dice che avrebbe sofferto molto nel non poter neppure sentire il fidanzato.

Nonostante questa difficoltà, però, la 35enne si sarebbe qualificata per la finale assieme a Shaila e a pochi altri personaggi famosi che erano nel cast. Il nome del vincitore, però, si scoprirà solo quando andrà in onda il programma, e a lui/lei andrà un montepremi dal valore di 50mila euro.