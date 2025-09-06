Da lunedì 29 settembre su Canale 5 tornerà il Grande Fratello con la conduzione di Simona Ventura. Stando alle indiscrezioni riportate su Dagospia da Giuseppe Candela, non sarà Tommaso Zorzi a ricoprire il ruolo di unico opinionista. Per far commentare le dinamiche che scaturiranno all'interno della casa del reality pare che gli autori stiano cercando "personaggi inaspettati".

Le indiscrezioni sull'opinionista

Nelle scorse settimane, sul web era stato fatto il nome di Tommaso Zorzi come possibile opinionista del GF.

Addirittura il nome dell'influencer era stato dato in "dirittura d'arrivo", in quanto fa parte della stessa agenzia di Simona Ventura.

Nei giorni scorsi, però, Davide Maggio ha smentito i rumors spiegando che in Mediaset non risultava alcun contratto depositato. Il giornalista Giuseppe Candela nelle scorse ore ha aggiunto nuove indiscrezioni: "Il suo nome è stato bocciato, non sarà lui ad affiancare in studio la conduttrice. Si lavora su nomi più sorprendenti. Cosa bolle nel pentolone?".

A ipotizzare nomi e cognomi dei possibili opinionisti del GF ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni tramite il magazine Lollo. Secondo l'esperto di gossip, le dinamiche scaturite all'interno della casa più spiata d'Italia potrebbero essere commentate da Cristina Plevani e Jessica Morlacchi, Caterina Collovati e Patrizia Groppelli, Max Giusti e Elena Guarnieri, Attilio Romita e Vladimir Luxuria o da Veronica Gentili.

Fuori dalle possibili opinioniste invece sarebbero Stefania Orlando e Anna Pettinelli.

Tutte le novità sulla durata del GF

Alcune novità dovrebbero riguardare anche la durata del reality show.

I concorrenti che varcheranno la porta rossa saranno "reclusi" per un totale di 112 giorni ovvero 16 settimane. Nel caso in cui il programma dovesse ottenere ottimi ascolti potrebbe essere prolungato di otto settimane. Dunque ci sarebbe una staffetta tra il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi: terminato uno, inizierà l'altro. Tale ipotesi, però, avverrà solo ed esclusivamente in caso di ascolti positivi.

Incerta la messa in onda dell'edizione Vip

Fra i concorrenti ci saranno personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo e sul web.

Lo stesso Piersilvio Berlusconi in un'intervista alla presentazione dei palinsesti Mediaset aveva dichiarato: "Il GF tornerà alle origini. I concorrenti si faranno conoscere ai telespettatori tramite le loro storie personali".

Per quanto riguarda l'edizione Vip condotta da Alfonso Signorini per ora tutto tace. Dunque non è ancora stato ufficializzato se, per celebrare i 25 anni del programma, ci sarà o meno un'edizione che vede un cast formato da personaggi famosi.