A poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, alcuni ex concorrenti hanno voluto ricordare l’esperienza vissuta esattamente un anno fa. Javier Martinez ha scritto parole affettuose per se stesso, per i fan e soprattutto per Helena Prestes, la donna conosciuta all’interno della Casa e che è tuttora la sua compagna di vita.

Il ricordo di Javier sui social

Il 16 settembre 2024 è andata in onda la prima puntata della scorsa edizione del GF, quella che ha visto trionfare Jessica Morlacchi dopo più di sei mesi di programma.

Tra gli ex concorrenti che hanno voluto festeggiare questo anniversario c'è anche Javier.

Tra le storie del suo profilo Instagram ha pubblicato la foto di un bacio che si è scambiato con Helena nella casa e ha scritto: "Un anno fa iniziava una delle esperienze più belle e impressionanti della mia vita. Lì ho scoperto un Javier fragile, capace di aprire il cuore a tutti, ma soprattutto a me stesso".

Dopo aver fatto un ringraziamento generale alle persone che l'hanno accompagnato nel percorso da inquilino del reality, Javier ha fatto una dedica speciale alla fidanzata: "Grazie a Helena, sei tutto quello che volevo e ce l'ho sempre avuto davanti agli occhi. Mi hai dimostrato tanto con forza e cuore".

Il sostegno dei fan sul web

La dedica che Javier ha fatto a Helena nel giorno del primo anniversario del suo ingresso nella casa del GF ha emozionato i fan.

"Javier ma sei pazzo?", "Brividi", "Io li amo", "Poteva mettere una foto dove era solo, invece ha scelto quella con lei", "Ho pianto", "Un amore da film", "Che uomo meraviglioso", "Parole bellissime", "Sono speciali insieme", "Magari fossero tutti come lui", "Javier parla poco, ma quando lo fa dice tutto", "Mi sono emozionata", "Ci ha stese", "Bella dedica alla moglie", "Un post bello e significativo", "Lui è pazzo di Helena", "Bellissimo pensiero, concreto come è lui", si legge su X da quando Martinez ha condiviso i ricordi che ha del suo percorso nel reality di Canale 5.

La sfuriata di Gessica Notaro

In queste ore, però, sul web si sta discutendo anche delle parole che Gessica Notaro ha usato per andare contro le fan di Helena e Javier che la offenderebbero sui social.

Stanca degli attacchi che sostiene di ricevere gratuitamente da parte del fandom della coppia del GF, ha preso parola sui social e ha detto: "Siete pazze, fatevi aiutare da qualcuno. Accanirsi in questo modo su personaggi di un programma è da ricovero e vuol dire non avere una vita propria".

La sfuriata di Gessica ha un po' diviso: da un lato c'è chi ha apprezzato la sua presa di posizione e concorda con lei sul fatto che alcune sostenitrici degli Helevier sarebbero esagerate, dall'altro c'è chi pensa che avrebbe potuto evitare di essere così dura.