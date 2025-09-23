Tra i concorrenti del Grande Fratello c'è anche Anita Mazzotta. Tramite una stories su Instagram, l'esperto Alessandro Rosica ha riportato una segnalazione ricevuta sulla futura inquilina della casa più spiata d'Italia: "Frequentava un famoso tatuatore mentre era fidanzato", aggiungendo che la ragazza non sarebbe propriamente una "sconosciuta".

La segnalazione su Anita

Nei giorni scorsi, Simona Ventura ha annunciato che la giovane Anita Mazzotta sarà una concorrente del GF.

Nella giornata di martedì 23 settembre, l'esperto di gossip Rosica ha riportato una segnalazione sulla futura concorrente: "Frequentava il famoso tatuatore Matteo Nangeroni mentre era fidanzato".

E ancora: "Lui le pagava borse firmate e la portava a cena al ristorante, ma faceva anche dei viaggi con lei".

L'utente che ha riportato la segnalazione a Rosica ha chiesto di rimanere anonimo visto che è amico di entrambi.

Rosica ha poi sollevato dubbi sui casting effettuati agli aspiranti concorrenti, affermando su Anita Mazzotta: "È amica di Grazia e Iole Di Battista. Sono loro che hanno incoraggiato l'amica a fare il provino per il GF".

Chi è la nuova concorrente

Nel video di presentazione di Anita Mazzotta, Simona Ventura ha spiegato che è una tatuatrice di professione e ha una storia alle spalle molto particolare: la ragazza è stata delusa da chi doveva proteggerla, ma ha saputo rialzarsi e rinascere dalle proprie ceneri come un'araba fenice.

Essendo una tatuatrice, la ragazza ha deciso di tatuarsi sul suo corpo la storia della sua vita.

Tra i clienti della futura gieffina invece si segnalano alcuni personaggi famosi, come la mamma di Fedez.

Le parole di Ventura sul nuovo GF

Intervistata nei giorni scorsi a Verissimo, Simona Ventura ha spiegato che i concorrenti della nuova edizione del GF dai 19 ai 50 anni e sono tutti sconosciuti al mondo dello spettacolo. Inoltre la conduttrice ha confermato i rumors sull'assenza di opinionisti in studio, anche se sarà affiancata da tre concorrenti storici che commenteranno le dinamiche interne alla casa: "Ci saranno Cristina Plevani che è la Sinner dei reality, una romana vorace come Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Mi aiuteranno loro visto che sono sola in studio".

La prima puntata del GF è prevista lunedì 29 settembre su Canale 5 dalle 21:30 circa. Ad oggi, non è noto se, nel corso dell'autunno, il programma raddoppierà la messa in onda settimanale oppure se si proseguirà con un solo appuntamento.