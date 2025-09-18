Il nuovo Grande Fratello, guidato quest’anno da Simona Ventura, è pronto a fare il suo debutto su Canale 5 lunedì 29 settembre 2025 in prima serata.

La conduttrice, per la prima volta al timone del reality, promette un ritorno alle origini: concorrenti non famosi, niente rientri clamorosi né colpi di scena con ingressi last minute. Al centro di tutto, le storie autentiche dei protagonisti.

Proprio in quest'ottica va letta la presentazione, avvenuta nelle ultime ore, di due nuovi concorrenti: Jonas e Anita.

Presentati due nuovi concorrenti: Jonas e Anita

In attesa dell'esordio, continuano ad essere svelati i volti dei nuovi inquilini della Casa di Cinecittà. Dopo la presentazione ufficiale del primo concorrente, Matteo Azzali, sono stati così annunciati Jonas e Anita.

Jonas è un giovane studente universitario con una passione per la filosofia e le arti marziali. Dopo un lungo periodo trascorso in Cina alla ricerca di nuove opportunità, è pronto a mettersi in gioco davanti alle telecamere, sperando magari di trovare anche l’amore.

Anita, invece, porta con sé un passato complesso e una personalità forte. Come descritto nel promo da Simona Ventura, è una ragazza che ha dovuto crescere in fretta e superare prove complesse.

"Anita ha la sua storia scritta sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato, però, sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l’ha delusa. Ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa, sotto la sua corazza c’è un’infinita dolcezza" ha dichiarato la Ventura nel video promo.

Le altre novità: opinionisti storici e zero vip

Tra le novità di quest’anno anche l’introduzione di un trio di opinionisti formato da tre volti noti agli appassionati del programma: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del reality che di recente ha conquistato anche la vittoria a L’Isola dei Famosi.

Tutto è dunque pronto per un’edizione che punta sull’autenticità e sul racconto di vite "normali".

Il Grande Fratello vip si farà?

Il reality, la cui prima edizione vide al timone nel 2000 Daria Bignardi, è dunque pronto ad un ritorno alle origini. Non solo concorrenti al di fuori del mondo dello spettacolo, anche la durata infatti sarà ridotta a 90 giorni.

Rimane comunque in piedi la possibilità che si tenga anche un'edizione Vip, con al comando Alfonso Signorini: lo start potrebbe avvenire nella prossima primavera.

La speranza è che le cose possano andare meglio dopo il flop della scorsa edizione, quella vinta da Jessica Morlacchi, che ha raccolto una media di appena un milione di spettatori per puntata.