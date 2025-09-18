Dopo Matteo, Anita e Jonas, la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello, Simona Ventura, ha svelato il quarto concorrente che prenderà parte all'edizione in partenza il 29 settembre prossimo in prime time.

Si tratta di Omer, un uomo dal passato difficile che "è dovuto scappare dal suo paese", ha precisato Ventura nel video promo di annuncio postato su Instagram.

Omer è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello

"Al Grande Fratello quest’anno i protagonisti sono persone comuni ma con storie incredibili", ha esordito Simona Ventura nel video di presentazione del quarto concorrente.

"Omer ha visto crollare la sua casa davanti agli occhi. È dovuto scappare dal suo paese. L'Italia è stata la sua rinascita, il Gf potrebbe essere la sua rivincita" ha proseguito la conduttrice, secondo la quale Omer sarebbe una persona sorridente, carismatica e forte.

Omer ha una storia incredibile e non ha mai smesso di lottare. Ora è pronto a dimostrarlo anche nella Casa di #GrandeFratello 💫 pic.twitter.com/GREhyXDabV — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 18, 2025

Chi sono gli altri concorrenti

Nelle scorse ore, come accennato in apertura, sono stati invece presentati i primi 3 concorrenti.

Il primo è stato Matteo Azzali: il 47enne è un mastro di pugilato e in passato ha dovuto fare i conti con un brutto incidente dal quale ha comunque saputo rialzarsi.

Matteo è stato definito come un gigante buono ed è pronto come gli altri a mettersi in gioco.

Il secondo concorrente svelato è stato Anita Mazzotta: tatuatrice di professione, di lei Ventura ha detto che "è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei venendo delusa dalle persone che amava".

Il terzo in ordine di tempo è stato Jonas Matteo Pepe: per anni ha cercato fortuna in Cina, poi è tornato in Italia dove lavora come modello. Studente universitario ed esperto di arti marziali, Jonas spera di vivere un'esperienza autentica al culmine della quale poter anche trovare l'amore.

Cosa pensano gli utenti del web

Gli annunci dei primi concorrenti del Grande Fratello hanno scatenato, in particolare su X, diversi commenti postati da parte di utenti che non vedono l'ora di seguire la nuova edizione.

"Più che il Grande Fratello sembra La Vita in Diretta. Al reality c'è bisogno di leggerezza", "Che noia con queste storie strappalacrime", "Sembrano tutti bei ragazzi, non vedo l'ora di vederli sotto i riflettori", "Non sono conosciuti in tv, ma sui social hanno tantissimi follower. Alla fine prendono sempre i soliti famosi", "Attendo con ansia l'inizio del GF" si legge di fatti sul popolare social in queste ore.