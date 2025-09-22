Sono passati pochi giorni da quando Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, ma alcuni fan non si sono fatti scappare un gesto molto significativo dell'ex tronista di Uomini e donne. Guardando il profilo Instagram del giovane, si può notare che non ci sono più le foto che aveva postato dopo la scelta e nelle quali compariva l'ormai ex fidanzata: Gianmarco, dunque, ha deciso di cancellare dai social ogni ricordo con la corteggiatrice alla quale è stato legato fino a qualche giorno fa.

Il gesto che non passa inosservato

Non è trascorso molto tempo da quando Gianmarco ha annunciato la rottura con Cristina, per questo sul web si sta parlando ancora dell'ex coppia e dei motivi che avrebbero causato la fine della relazione.

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi non si è lasciato sfuggire un gesto che Steri avrebbe fatto subito dopo aver ufficializzato la separazione da Ferrara: rimuovere da Instagram tutte le foto con l'ex fidanzata, da quelle della scelta in studio a quelle delle vacanze di quest'estate.

no ma gianmarco ha già tolto tutte le foto di coppia non aspettava altro che ridere pic.twitter.com/S3Cy4rxzEo — valeria (@cmqvals) September 20, 2025

Sull'account social di Steri, infatti, non ci sono più gli scatti romantici che avevano fatto sognare gran parte del pubblico, in particolare chi ha sempre creduto che i due ragazzi avrebbero smentito gli scettici, stando insieme il più a lungo possibile.

L'ironia degli utenti di X

La decisione di Gianmarco di cancellare tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, è stata molto commentata sui social.

"Ha già tolto tutte le foto, che ridere", "Lui non aspettava altro che cancellare gli scatti con Cristina", "Ha tolto tutto, patetico", "Lei non ha cancellato niente, si riconferma una grande donna", "Martina aveva capito tutto e si è salvata, Cristina troverà di meglio", "La coppia non funzionava e si era capito dall'inizio, non sempre ci sono buoni e cattivi in una storia", si legge su X da quando si è saputo che l'ex tronista di Uomini e donne ha fatto sparire ogni ricordo con Ferrara dal suo account di Ig.

La frecciatina del cavaliere Giovanni

La notizia della rottura tra Gianmarco e Cristina è stata commentata anche da uno storico cavaliere del parterre, che sul suo account di TikTok non ha perso l'occasione per punzecchiare sia l'ex tronista che la corteggiatrice di Uomini e donne.

"Si sono lasciati: lei mai innamorata, lui mai innamorato, entrambi calcolatori", ha scritto Giovanni Siciliano sul web dopo aver saputo che Steri e Ferrara non stanno più insieme.

Questo lunedì 22 settembre, inoltre, si registrerà una nuova puntata del dating-show e c'è chi spera in un'ospitata di Gianmarco e di Cristina per un confronto chiarificatore sui motivi dell'addio.